30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz!

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Belediye, bayram günü vatandaşların rahat bir şekilde kutlamalara katılabilmesi için belediyeye ait toplu taşıma araçları ile MANULAŞ bünyesindeki kırmızı otobüsleri ücretsiz hale getirdi.

Manisa genelinde gün boyu sürecek kutlama ve etkinlikler kapsamında vatandaşların ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için alınan karar doğrultusunda toplu ulaşım araçları 30 Ağustos günü boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Dutlulu, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu büyük bayramda, vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemize ait resmi toplu taşıma araçları (Kırmızı Otobüsler) ve MANULAŞ bünyesindeki otobüslerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm halkımıza ücretsiz hizmet verecektir” dedi.