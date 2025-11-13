3 yıldır aranan firari kıskıvrak yakalandı! O anlar kamerada

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta 'Kasten öldürme' suçu olmak üzere 12 ayrı suçtan aranan M.U.'nun bağ evinde saklandığını tespit etti.

OPERASYON SONUCUNDA YAKALANDI!

3 yıldır aranan M.U. , jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı

HAKKINDA 29 YIL 9 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VAR!

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon, dron kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken M.U. isimli şahıs hakkında 29 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu ifade edildi.

M.U., İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.