3 yıldır aranan firari kıskıvrak yakalandı! O anlar kamerada

3 yıldır aranan firari kıskıvrak yakalandı! O anlar kamerada
Yayınlanma:
Karabük’te 12 ayrı suçtan aranan ve hakkında 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü M.U., jandarma ekipleri tarafından bağ evine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Düzenlenen operasyon dron kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta 'Kasten öldürme' suçu olmak üzere 12 ayrı suçtan aranan M.U.'nun bağ evinde saklandığını tespit etti.

bag-evinde-saklanan-firari-hukumluye-jan-1013731-300781.jpg

OPERASYON SONUCUNDA YAKALANDI!

3 yıldır aranan M.U. , jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı

HAKKINDA 29 YIL 9 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VAR!

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon, dron kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken M.U. isimli şahıs hakkında 29 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu ifade edildi.

22 yıldır aranan kardeş katili annesinin evinde yakalandı22 yıldır aranan kardeş katili annesinin evinde yakalandı

M.U., İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak:DHA

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Türkiye
Depremzedelerin parasını alan müteahhit kaçtı iddiası
Depremzedelerin parasını alan müteahhit kaçtı iddiası
ABD basınından olay yaratacak analiz! İmamoğlu’nun asıl suçunu açıkladı
ABD basınından olay yaratacak analiz! İmamoğlu’nun asıl suçunu açıkladı
İş yeri basıp bir genci bıçaklayan saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı
İş yeri basıp bir genci bıçaklayan saldırganlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı