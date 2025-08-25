3 ilde toplu taşıma ücretsiz oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirli raylı sistem ve metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacağı duyuruldu.

Karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle belirli raylı sistem ve metro hatlarında ulaşımın ücretsiz sağlanacağı belirtildi.

3 İLDE RAYLI SİSTEMLER ÜCRETSİZ

Buna göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı raylı sitemlerde ulaşım ücretsiz oldu.

Karara göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü şu hatlarda yolculuklar ücretsiz olarak yapılacak:

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

