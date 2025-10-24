3 ilde toplu taşıma ücretsiz olacak!

Yayınlanma:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi.

KENT İÇİ RAYLI SİSTEMLER ÜCRETSİZ OLACAK

Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

