Toplu ulaşıma zam: 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu dün Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Levent Yıldır idaresine gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir'den İZBAN açıklaması

Birinci oturumda gündeme gelen İZBAN’a zam önergesi, ikinci oturumda plan bütçe ve ulaşım komisyonunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erdi!

TAM BİNİŞ ÜCRETİ 30 TL OLDU

1 Kasım 2025 tarihinde geçerli olacak uygulamaya göre İZBAN'da 25 TL olan tam biniş ücreti 30 TL oldu. Öğrenci fiyatı ise 10 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

Ağustos ayı olağan meclis toplantısında ise İZBAN İzmirim Kart entegrasyonundan ayrılmasına ve 90 dakika ücretsiz aktarma ile Halk Taşıt uygulamalarının son bulmasına oy çokluğu ile karar verilmişti.