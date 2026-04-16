3 ilde kar yağışı! Yollar kapandı ekipler seferber oldu

3 ilde kar yağışı! Yollar kapandı ekipler seferber oldu
Van, Bitlis ve Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamazken, ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Bitlis ve Muş’ta etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kar nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAR KALINLIĞI İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI

Muş İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Köy yollarının tamamını yeniden ulaşıma açan ekipler, alternatif güzergahlarda da çalışmalarına devam ediyor.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aşması, ekiplerin ilerlemesini zorlaştırıyor.

Açılan köy yollarında genişletme çalışmaları yapan ekipler, mezra yollarını açmak için yoğun çaba harcıyor.

Yılların kuraklığı bir kışta bitti: Görenler "burası neresi" diyorYılların kuraklığı bir kışta bitti: Görenler "burası neresi" diyor

2 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Türkiye
Deniz çayırı temizlerken yakalandılar
Deniz çayırı temizlerken yakalandılar
Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü
Türkiye'nin en kısa feribot hattı: 2 saatlik mesafe 50 saniyeye düştü
Polis okul önünde saldırganı etkisiz hale getirdi: Çatışa çatışa 3 sokak geçti
Polis okul önünde saldırganı etkisiz hale getirdi: Çatışa çatışa 3 sokak geçti