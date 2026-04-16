3 ilde kar yağışı! Yollar kapandı ekipler seferber oldu
Van, Bitlis ve Muş’ta etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kar nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
KAR KALINLIĞI İŞ MAKİNELERİNİN BOYUNU AŞTI
Muş İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.
Köy yollarının tamamını yeniden ulaşıma açan ekipler, alternatif güzergahlarda da çalışmalarına devam ediyor.
Bazı bölgelerde kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aşması, ekiplerin ilerlemesini zorlaştırıyor.
Açılan köy yollarında genişletme çalışmaları yapan ekipler, mezra yollarını açmak için yoğun çaba harcıyor.
2 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. (AA)