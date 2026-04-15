Kahramanmaraş’ın en yüksek noktası olan Berit Dağı’nın zirvesinde, doğa harikası Karagöl kuraklık tehlikesini yenerek yeniden eski ihtişamına kavuştu.

Geçtiğimiz yıllarda bölgeyi vuran şiddetli kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye inen ve yatağı yer yer toprakla birleşen göl, bu yılki bereketli yağışların ardından can suyu buldu. 2 bin 850 metre rakımlı bu devasa havza, hem doğaseverlerin hem de bölge halkının yüzünü güldürürken iklim krizine karşı direncin sembolü haline geldi.

KURUYAN O GÖL KÜLLERİNDEN DOĞDU

Kış aylarından bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve ilkbahar yağmurlarıyla beslenen Karagöl, ilin en yüksek gölü olma özelliğini taşıyor. Kuruma noktasına gelmesiyle çevrecileri ciddi şekilde endişelendiren bu doğa alanı, suyun geri dönüşüyle birlikte yerel ekosistemi hızla onarmaya başladı.

Göçmen kuşların ve endemik bitki türlerinin yaşam alanı olan bölge, yer yer çöle dönen eski görüntüsünden tamamen uzaklaşarak hayat buldu.

UZMANLARDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYARISI GELDİ

Kar miktarındaki artış ve buzulların erimesiyle dolan göl yatağı, bölgedeki mikroklimal dengeyi korumak adına kritik önem taşıyor. Uzmanlar, su seviyesindeki bu artışın sadece görsel bir şölen sunmadığını, aynı zamanda yeraltı su kaynaklarını da beslediğini vurguluyor.

Ancak bu tablonun kalıcı olması için bölgedeki su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğine karşı stratejik tedbirlerin alınması gerektiği belirtiliyor.

ZİYARETÇİLER O MANZARAYI GÖRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Zorlu coğrafyasıyla bilinen Karagöl’ün turkuaz sularının karlı tepelerle buluşması, biyolojik döngünün normale döndüğünü kanıtlıyor. Bölge halkı, gölün doluluk oranının yaz aylarındaki tarımsal faaliyetler ve yaban hayatının devamlılığı için hayati bir güvence oluşturduğunu dile getiriyor. Yeniden eski masalsı görünümüne kavuşan zirvedeki göl, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor. (AA)