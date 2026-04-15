Yılların kuraklığı bir kışta bitti: Görenler "burası neresi" diyor

Yayınlanma:
Kahramanmaraş’ın zirvesindeki doğa harikası Karagöl kuraklık tehlikesini yenerek eski ihtişamına kavuştu. Berit Dağı’nın 2 bin 850 metre rakımındaki havza bereketli yağışlarla yeniden hayat bulurken yaban hayatı ve tarım için umut oldu.

Kahramanmaraş’ın en yüksek noktası olan Berit Dağı’nın zirvesinde, doğa harikası Karagöl kuraklık tehlikesini yenerek yeniden eski ihtişamına kavuştu.

Geçtiğimiz yıllarda bölgeyi vuran şiddetli kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye inen ve yatağı yer yer toprakla birleşen göl, bu yılki bereketli yağışların ardından can suyu buldu. 2 bin 850 metre rakımlı bu devasa havza, hem doğaseverlerin hem de bölge halkının yüzünü güldürürken iklim krizine karşı direncin sembolü haline geldi.

KURUYAN O GÖL KÜLLERİNDEN DOĞDU

Kış aylarından bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve ilkbahar yağmurlarıyla beslenen Karagöl, ilin en yüksek gölü olma özelliğini taşıyor. Kuruma noktasına gelmesiyle çevrecileri ciddi şekilde endişelendiren bu doğa alanı, suyun geri dönüşüyle birlikte yerel ekosistemi hızla onarmaya başladı.

Göçmen kuşların ve endemik bitki türlerinin yaşam alanı olan bölge, yer yer çöle dönen eski görüntüsünden tamamen uzaklaşarak hayat buldu.

UZMANLARDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYARISI GELDİ

Kar miktarındaki artış ve buzulların erimesiyle dolan göl yatağı, bölgedeki mikroklimal dengeyi korumak adına kritik önem taşıyor. Uzmanlar, su seviyesindeki bu artışın sadece görsel bir şölen sunmadığını, aynı zamanda yeraltı su kaynaklarını da beslediğini vurguluyor.

Ancak bu tablonun kalıcı olması için bölgedeki su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğine karşı stratejik tedbirlerin alınması gerektiği belirtiliyor.

Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı

ZİYARETÇİLER O MANZARAYI GÖRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

Zorlu coğrafyasıyla bilinen Karagöl’ün turkuaz sularının karlı tepelerle buluşması, biyolojik döngünün normale döndüğünü kanıtlıyor. Bölge halkı, gölün doluluk oranının yaz aylarındaki tarımsal faaliyetler ve yaban hayatının devamlılığı için hayati bir güvence oluşturduğunu dile getiriyor. Yeniden eski masalsı görünümüne kavuşan zirvedeki göl, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Türkiye
160 bin yılda bir geliyor: Türkiye'den çıplak gözle görülecek
160 bin yılda bir geliyor: Türkiye'den çıplak gözle görülecek
Gülistan Doku dosyasında yeni kırılma! İhraç polis SIM kartını kullanmış
Gülistan Doku dosyasında yeni kırılma! İhraç polis SIM kartını kullanmış