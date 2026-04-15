Saadet Partisi'nden AKP'ye dikkat çeken İsrail önerisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarın dış politika söylemlerini eleştiren Arıkan, savaş ve gerilimlerin içerideki hesap verebilirlikten kaçmak için kullanıldığını ifade etti. Arıkan, "İktidar, dış krizleri bir kalkan olarak kullanıyor. Savaşları ve gerilimleri, içerideki başarısızlıkların üstünü örtmek için bir perde haline getiriyor. Ama biz o perdeyi kabul etmiyoruz. Dış tehdit söylemleriyle içeride hesap vermekten kaçamazsınız. Gerçek liderlik, bahaneye sığınmak değil, her şartta sorumluluk almaktır. Bizim iktidarımızda; Türkiye krizlerin arkasına saklanan bir ülke olmayacak. Türkiye; krizleri yöneten, lider ülke olacak" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İSRAİL'İ TANIMAYI DERHAL BIRAKMALI"

Türkiye'nin İsrail ile olan diplomatik ilişkilerinin tarihsel sürecine dikkat çeken Arıkan, hükümete somut bir adım atma çağrısında bulundu. Küba'nın 1973 yılında aldığı kararı hatırlatan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz; Küba, 1973'te İsrail'i tanımayı bırakan ilk ülke olmuştu. Türkiye ise 1949'dan beri İsrail'i bir devlet olarak tanıyor. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz; Türkiye, kurulduğu günden itibaren bölgemize sadece savaş ve gözyaşı getiren, İsrail terör devletini tanımayı derhal bırakmalıdır. Siyonizmin saldırıları, İsrail yalnızlaştırılmadıkça sona ermeyecektir. Bugün Filistin'in yok edilmesine göz yumanlar, yarın çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalacaktır."

"ATEŞKES EMPERYALİSTLER İÇİN GÜÇ TOPLAMA MOLASIDIR"

Bölgedeki ateşkes süreçlerini ve Lübnan'daki gelişmeleri de değerlendiren Arıkan, ABD ve İsrail'in imzaladığı antlaşmaların güvenilir olmadığını savundu. Lübnan'ın yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Saadet Partisi Lideri, süreci şu sözlerle analiz etti:

"İsrail ve Gazze arasında bir ateşkes antlaşması yapıldı. Barış güvercinleri uçuruldu ancak bu antlaşmadan sonra ateşkes binlerce defa ihlal edildi, mazlumlar katledilmeye devam etti. ABD-İran ateşkesinde de aynı ahlak gösterildi. Hatırlatmak isterim; Siyonistler ve emperyalistler için ateşkes; güç toplamak için bir moladan ibarettir. Bu soykırımcı, Epsteinci zihniyet ile yapılan hiçbir antlaşmanın güvenirliği ve itibarı yoktur. İsrail ve ABD ile ateşkes imzalayarak değil; ateşin çıktığı yeri yok ederek mücadele edebilirsiniz. İsrail sadece güçten anlar. Lübnan asla yalnız bırakılmamalıdır. Bu işin öncülüğünü Türkiye yapmalıdır."

EKONOMİ VE "SANDIK" MESAJI

Konuşmasında ekonomik tabloya ve liyakat sorununa da değinen Mahmut Arıkan, iktidarın hayat pahalılığına yönelik vaatlerinin gerçekçi olmadığını iddia etti. Son iki haftada 9 il ziyaret ettiğini belirten Arıkan, sahadaki gözlemlerini şu verilerle aktardı: