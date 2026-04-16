Okullara yönelik tehdit paylaşımları: Üsküdar, Bursa ve Tokat'ta çok sayıda gözaltı!

Okullara yönelik tehdit paylaşımları: Üsküdar, Bursa ve Tokat'ta çok sayıda gözaltı!
Yayınlanma:
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada ortaya çıkan tehdit içerikli paylaşımlar güvenlik birimlerini harekete geçirdi; Üsküdar, Bursa ve Tokat’ta yürütülen soruşturmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından Türkiye genelinde okullara yönelik tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları gündeme geldi. Güvenlik birimleri bu paylaşımlar üzerine dijital ortamda geniş çaplı incelemeler başlattı.

ÜSKÜDAR’DA OKULA SALDIRI PLANI İDDİASI

Telegram üzerinde kurulan bir grupta, Üsküdar’daki bir okulun ismi açıkça belirtilerek saldırı imasında bulunulduğu tespit edildi. Bu paylaşımlar üzerine gruptaki kişiler hakkında “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında grupta yer alan 6 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'DAKİ SORUŞTURMADA KURUSIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Bursa’da sosyal medyada okullara yönelik saldırı iması içeren paylaşımlar yapan iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada çok sayıda kurusıkı ve oyuncak silah ele geçirildi.

TOKAT'DA 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Tokat’ın Niksar ilçesinde ise bir liseye saldırı olabileceğine dair sosyal medyada paylaşım yapan 17 yaşındaki bir öğrenci gözaltına alındı. 11. sınıf öğrencisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

