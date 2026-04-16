Bursa’da okul saldırısı iması yapan 2 şüpheli gözaltında

Yayınlanma:
Bursa’da sosyal medyada okullara yönelik saldırı iması içeren paylaşımlar yapan iki şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden birinin evinde çok sayıda kurusıkı ve oyuncak silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda Bursa’daki belirli bir okulu hedef gösteren paylaşımlar yapıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde bu paylaşımların 16 yaşındaki Ü.O. tarafından yapıldığı belirlendi. Şüpheli, evinden alınarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KURUSIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından bir paylaşımın altına “sıra bende” şeklinde yorum yazan kişinin de Bursa’da yaşayan 19 yaşındaki Y.İ. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.İ.’nin evinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 24 mermi, 3 havalı tabanca ile 21 adet oyuncak silah ele geçirildi.

Y.İ.’nin ilk ifadesinde paylaşımlarını “şaka ve mizah” amacıyla yaptığını, durumun bu kadar ciddiye alınacağını öngörmediğini söylediği; evde bulunan kurusıkı ve oyuncak silahları ise silahlara duyduğu ilgiden dolayı topladığını belirttiği ifade edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

