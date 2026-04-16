Üsküdar'da bir okula 'saldırı planı' iddiası: 6 kişi gözaltında

İstanbul’da bir sosyal medya platformu üzerinden okul adı vererek tehdit içerikli paylaşım yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda yaşanan okul saldırılarının ardından birçok ilde benzer paylaşımlar mercek altına alınırken, güvenlik birimleri dijital ortamdaki tehditlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda, Telegram üzerinde kurulan bir grupta, Üsküdar’daki bir okulun ismi açıkça belirtilerek saldırı imasında bulunulduğu tespit edildi. Paylaşımı yapan kişi ile grupta bulunan diğer kullanıcılar hakkında “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde grupta yer alan 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (AA)