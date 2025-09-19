3 çocuk annesinin öldürüldüğü park kapatıldı!

Bursa’da eşi tarafından parkta bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Sevgi Şendilek’in hayatını kaybettiği park, şikayetler üzerine tel örgülerle kapatıldı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde eşi Doğan Şendilek (27) tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürülen 3 çocuk annesi Sevgi Şendilek’in (27) hayatını kaybettiği çocuk parkı, şikayetler üzerine kapatıldı.

Olay, 27 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi’ndeki Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Akdeniz Parkı’nda meydana geldi. Eşi Sevgi Şendilek’in yanına gelen Doğan Şendilek ile genç kadın arasında tartışma çıktı. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Doğan Şendilek, belinden çıkardığı bıçakla eşine saldırdı. Çoğu sırtına isabet eden 9 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sevgi Şendilek, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 3 çocuk annesi Sevgi Şendilek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kısa süre sonra yakalanan Doğan Şendilek, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, daha önce de eşini 7 bıçak darbesiyle yaraladığı, ancak Sevgi Şendilek’in çocukları için şikayetçi olmaması üzerine tahliye edildiği ortaya çıktı.

PARK KAPATILDI

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, olayın meydana geldiği park Yıldırım Belediyesi tarafından kapatıldı. Parktaki salıncak ve oyun grupları söküldü, girişler tel örgülerle kapatıldı.

Meydancık Mahallesi Muhtarı Sultan Demirci, parkla ilgili daha önce de yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, “Bu parkta aileler, çocuklarını oynatamaz hale gelmişti. Sürekli kavga ve gürültü oluyordu. Olaydan sadece 3 gün önce parkın kapatılması için şikayetçi olmuştum. En sonunda da bu acı olay yaşandı. Çocukların oyun alanı, büyüklerin kavga alanına dönmüştü. Olaydan sonra da park tamamen kapatıldı” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

