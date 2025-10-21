29'uncu İstanbul Tiyatro Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından organize edilen 29. İstanbul Tiyatro Festivali coşkulu bir açılışla başladı. Festival, son yılların ödüllü koreografı Marcos Morau imzalı "Katedral, Arvo Part'le Bir Akşam" adlı gösteriyle sanatseverlere "Merhaba" dedi. Gösteride, 80. yaşını kutlayan Hollandalı Scapino Ballet Rotterdam topluluğu, Morau'nun koreografisi ve Arvo Part'in müzikleri eşliğinde Zorlu PSM'de sahne aldı ve bu akşam yeniden sahnelenecek.

Festivalin açılış gösterisi öncesinde, Zorlu PSM Amfi’de Down sendromlu bireylerden oluşan Türkiye Down Sendromu Derneği Dans Topluluğu kapsayıcı bir koreografi sunarak izleyicileri ön yargısız bir dünyaya davet etti ve izleyicilerle birlikte dans etti.

Deniz Seki 2 ismi istedi: Serenay Sarıkaya ve Deniz Çakır!

ÖNE ÇIKAN GÖSTERİLER

Küratörlüğünü Mehmet Birkiye'nin üstlendiği festival programında öne çıkan diğer gösteriler şöyle:

Dansçıları, müzisyenleri ve seramikçileri bir araya getiren Fransız-Katalan topluluk Baro d’evel, ENKA Vakfının katkılarıyla 22-23 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde performans sergileyecek.

Shakespeare’in klasik metnine alışılmışın dışında bir yorum katan ve Down sendromlu sekiz oyuncunun sahneye taşıdığı "Hamlet", DenizBank'ın katkılarıyla 24-25 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izlenebilecek.

Önemli yazarlardan Edouard Louis'in annesinin hayatını anlattığı "Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri" isimli romanının tiyatro uyarlaması, 25-26 Ekim’de Moda Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Reşad Ekrem Koçu'nun kent öykülerinden uyarlanan "Aşk Yolunda İstanbul’da Neler Olmuş: Çerkes Rıdvan’ın Dolabı" oyunu ise Lara Lakay’ın uyarlaması ile 26 Ekim’de Haliç’te sahnelenecek.

Festival, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri'nin sponsorluğunda bir ay boyunca 16 tiyatro, performans ve dans gösterisini sanatseverlerin beğenisine sunacak. Festivalle ilgili detaylı bilgiye tiyatro.iksv.org adresinden ulaşılabiliyor.