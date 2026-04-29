İSKİ açıkladı: Eyüpsultan 13,5 saat susuz kaldı

İstanbul'da 29 Nisan Çarşamba günü 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti Eyüpsultan'da: Ağaçlı Mahallesi'nde dün gece başlayan şebeke arızası nedeniyle kesintinin öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Bayrampaşa'da Altıntepsi ve Kocatepe, Kadıköy'de ise Feneryolu Mahallesi yaklaşık 2 saat susuz kalacak.