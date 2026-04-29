BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan İstanbul'a dev kesinti listesi: 27 ilçede 77 ayrı bölge etkilenecek
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
29 Nisan 2026 Çarşamba günü İstanbul’un 27 ilçesinde 77 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
İSKİ açıkladı: Eyüpsultan 13,5 saat susuz kaldı
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 16:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Gülnihal
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 16:00 - 17:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Şubat, Sedef, Ataşehir, Gülnihal, Meriç, Vedat Günyol, Yakut
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:05 - 17:00 │ Süre: 7 saat 55 dakika
- Konum: Barbaros, 202., 205., Mahmutbey
- Sebep: Bakım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Soğanlı, Hayırlı, Hüdaverdi, Hülya, Kaan, Mektep, Serbaş, Sokullu, Çavuşpaşa, 2.Altın, Ceylan 2, Habib Özhan, Hülya, Karaca, Karadeniz 1, Seray, Yiğiter, Çavuşpaşa, Özçelik, İkbal, İmarlı, Şengül
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Soğanlı, Aşiyan, Bilge, Halide Edip Adıvar, Hızır, Nevruz, Seray, Serbaş, Sokullu, Çavuşpaşa, Özçelik, Albayrak, Dedekorkut, Günaydın, Halide Edip Adıvar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Bahçelievler, Bağcılar
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:05 - 17:00 │ Süre: 7 saat 55 dakika
- Konum: Kocasinan Merkez, Mahmutbey
- Sebep: Bakım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı │ Şenlikköy, Çatal, Florya
- Sebep: Yatırım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kocatepe, 15., 19., 24., 26., 28., 5., 50. Yıl, 7., 9., Cicoz Deresi, Kocatepe, Pazar
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Terazidere, Pak │ Vatan, Esenler, Kaçkar Çıkmazı, Vadi
- Sebep: Yatırım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Etiler, Altınekin, Cengiz Topel, Cevher, Demirkent, Derince, Edincik, Ergin, Sarıoba, Taşlıçay, Tepecik Yolu, Toprakkale, Yanarsu, Özdeş, İncesu
- Sebep: Bakım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Refakat, Dolapdere, Naci Akmehmet, Mahmutşevketpaşa, Riva, Kalkandere, Kaynarca Yolu, Riva Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kalkandere, Dereseki, Refakat, Yeşiltepe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Etik Çıkmazı, Saklıbahçe Çıkmazı, Dereboyu, Evlat
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Geredeli (Hacı Köy), Boyalı Çiftliği Yolu, Emirler, Geredeli (Hatıplar), Melike, Ertuğrulgazi, Geredeli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yakuplu, Akik, Kristal, Parıltı, Pırlanta, Safir, Sanayi
- Sebep: Bakım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Davutpaşa, 69., Atatürk, Davutpaşa, Melikşah │ Mimar Sinan, 71/1., 72., 73., 75., 78., 79., 81., 85., 86., Atatürk, Davutpaşa, Selimiye
- Sebep: Bakım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zafer, 140.
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 08:30 - 12:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Sultaniye, 350. │ Üçevler, Doğan Araslı │ İnönü, Doğan Araslı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Osmangazi, 3143. │ Piri Reis, 2268.
- Sebep: Yatırım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Akşemsettin, 1.Zambak, Lale, Leylak, Selimpaşa, Şehit Ömer Halisdemir, 1.Yiğit Çıkmazı, Cengiz Topel, Cömert, Cihan, Civan, Derviş, Egemen, Fatih Sultan, Gürcan, Kalkan, Leylak, Necip Fazıl, Oğuz, Samet, Selimpaşa, Serhat, Sevcan, Ulubatlı Hasan, Şafak
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Nişancı, Baba Haydar Kuyusu, Karayel, Sofular Mektebi
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Göktürk Merkez, 2.Kaynak, 2.Çayır, Demir, Gökpınar, Göktürk, Karaca, Kıvrım, Lalezar, Mısır, Miş, Nakış, Orman, Piramit, Zakkum │ Odayeri, 3.Kartal, Kartepe, Kazdağı, Kızak, Nalan, Neriman, Samanlı, Selçuk Bey
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ağaçlı, 3.Selvi, 5.Defne, Ağaçlı Köy Yolu, Karaağaç, Kavak, Kocayemiş, Meşe, Sandal, Sarıçam, Sedir │ Göktürk Merkez, 1.Can, 1.Ceylan, 1.Kırlangıç, 2.Kardelen
- Sebep: Bakım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 05:00 - 06:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Balabanağa │ Beyazıt │ Binbirdirek │ Derviş Ali │ Emin Sinan │ Hacı Kadın │ Hoca Gıyasettin │ Kalenderhane │ Kemalpaşa │ Küçük Ayasofya │ Mercan │ Mesihpaşa │ Molla Fenari
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 05:00 - 06:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Molla Hüsrev │ Muhsine Hatun │ Mimar Hayrettin │ Mimar Kemalettin │ Nişanca │ Saraç İshak │ Sururi │ Süleymaniye │ Taya Hatun │ Yedikule │ İskenderpaşa │ Şehsuvar Bey
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Şehsuvar Bey, Arapzade Ahmet, Behramçavuş, Düzgün, Sergerdeler Çıkmazı, Ördeklibakkal
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ali Kuşçu, Başhoca, Başmüezzin, Başimam, Fatih, Hafızpaşa, Mükerrir, Müstakimzade, Yavuz Selim, Yedi Emirler, Yusuf Ziyapaşa │ Atikali, Bakkalzade, Fatih, Hafızpaşa, İspanakçı, Müstakimzade, Nişanca, Serin, Silistre, Yavuz Selim, Yedi Emirler, Çarşamba, Çelebi Süleyman
- Sebep: Yatırım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Sanayi, Adatepe, Esnaf, Malazgirt, Yeşilyurt
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Mehmet Nesih Özmen, Gülsever
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Gençosman, Ayazma, Davutpaşa, Kevser, Merve, Sefalı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Haznedar, Adnan Menderes, Bahçe, Bağcılar, Birlik, Cami, Ege, Ergene, Kınalı, Meriç, Ordu, Panayır, Parmak, Sakarya, Sefa, Seyran, Sönmez, Yıldız, İlkyuva, Şafak
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Güven, Posta │ Merkez, Aydede, Gazi Osman Paşa, Pertev Paşa, Polat, Sipahi │ Sanayi, Adatepe, Adem Yavuz, Barbaros Hayrettin, Eski Londra Asfaltı, Esnaf, Malazgirt, Neşeli, Piyale, Yeşilyurt, Yunus Emre, Çamlar, İstiklal
- Sebep: Yatırım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Moralı İbrahimpaşa, Sarayardı, Nilüfer, Ulusuluk, Acıbadem, Adıvar, Haydar Yücebaş
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gültepe, Bıldırcın
- Sebep: Bakım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeni Mahalle, 1.Sel, 4.Pınar, 5.Engin, Mimar Sinan
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: İnönü, 1.Genç, 1.Neşe, 1.Şanlı, 2.Tunç, 4.Şirin, Ala, Boyabat, Hakan, Maslak Çeşme, Muradiye, Plevne, Sevimli, Tolga, 1.Demir, 1.Dut, 1.Dikmen, 1.Enfes, 1.Gür, 1.Orhan Gazi, 1.Ufuk, 1.Yalçın, 1306.
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: İnönü, 2.Dere, 2.Çimen, 3.Aşık Veysel, 3.Papatya, 4.Hürriyet, Akarsu, Anafartalar, Bayır, Bıldırcın, Doğan, Ertekin, Kılıç, Kuyumcu, Maslak, Maslak Çeşme, Oral, Uzay, Yaşardoğu, İstiklal, 1.Ömrüm, 1302., 1303., 2.Barış, Alp, Dağlı, Kemal
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: İnönü, 1.Şengül, Korutürk
- Sebep: Yatırım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Tırpan, Taylan, Orhantepe, İstasyonlu, İstasyon Cami, Fethiye, Erkılıç Çıkmazı, Derya, Bağımsızlık
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: İmamı Azam, Eser, İltifat
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Bahar, Manolya, Gökay
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Millet
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Menekşe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cumhuriyet, Fehim
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Beşer, Gümüş, Vezir, SSK, İmam Rabbani, Müminler, Kadırga, Menderes, Kızılay, Karanfilli, Merdiven, Çağrı, Celal, Kosova, Cafer Enes, Eyüp Sultan, Camili, Cihad, Ötüken, Ulubatlı Hasan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Çevre, Gaffar, Çamözü, Nida, Dikmen, Davet
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Demirciköy, Akgöl Yaylası, Anastos Yaylası, Argın Yaylası, Bozarmut Yaylası, Bizim, Defne., Demirciköy, Demirciköy Bilinmeyen, Değirmen., Güvende Yaylası, Harman, Kalsın, Keyfalan Yaylası, Kirazlık, Plaj Yolu, Söğütlü, Taşköprü Yaylası
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Demirciköy, Çakmak Taşı, Çambaşı Yaylası, Çeşme., Çiçekli │ Kumköy, Büyükkavak, Dalyan Burnu, Fındıklı Geçit, Kayaalan, Küçükkavak, Nergiz, Pürenli, Uyum, Çağlayankaya, Çukur │ Maden, Ayçiçeği, Gelin, Gülhan Çıkmazı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Maden, Eski Zekeriyaköy, Garip Çıkmazı, Kevser, Kilyos, Nalbant Çeşme., Çemen Çıkmazı │ Merkez, Eski Kilyos, Gazi Hasan Paşa, Nalbant Çeşme, Şehit Mithat Yılmaz
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Maden, Hale Çıkmazı, Hür, Kevser, Maral, Mefkure, Mehtap Çıkmazı, Müge, Mihriban, Nalbant Çeşme., Oğuz, Peri, Çağlayan, Şifa Yolu Üstü, Altınbaşak Çıkmazı, Egemen, Eski Kilyos
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 17:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Uskumruköy, Şakayık Çiçeği
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ferahevler, Adnan Kahveci, Ateş Çiçeği, Aylandız, Ela, Fıstık Çamı, Fişek, Kartal, Kaya, Kuşkonmaz, Mecidiye, Nuripaşa, Yalçın, Yeni Yıldız, Yenibahar Çıkmazı, Çam Sakızı, Çanta Çiçeği, Çayıralan, Çayırgüzeli Çıkmazı, Çelik, Şahin, Şimşir Ağacı Çıkmazı │ Yeniköy, Adnan Kahveci, Hacib, Nuri Paşa
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ferahevler, Adnan Kahveci, Arkadaş, Rüzgargülü, Öz Mutlu
- Sebep: Yatırım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Balaban, Altıntaş, Atasözü, Baraj, Basiret, Bilge, Eslem, Kısıklı, Koçak, Nasip, Sakine, Sakinler, Yorulmaz, Ömer Seyfettin │ Mimar Sinan, Basın
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fatih, Ramazan Sezginer, Soğukkuyu, Sur, Tavanlı Çeşme, Tavanlı Çeşme Arkası, Taşmektep, Yarbaşı, Yoğurtçu, Zükür Mektep, Çamlıçeşme, İbrahim Argıç, İbrahim Kandemir, İclaliye, Şaban Demiray
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Fatih, Ay, Aydın, Bahariye, Böcekhane, Ethem Öpçin, Eşref Çavuş, Fatih Camii, Fatih Çeşme, Fethi Elmas, Feyzullah Işıklar, Hüseyin Öpçin, Kalebedeni, Kırkale Kapısı, Maliyeci Kemal Ertaş, Mısra, Mustafa Bingöl, Ortaçeşme, Piripaşa
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Piri Mehmet Paşa, Başkomutan, Cami İçi, Cumhuriyet, Havuzlu Kahve, Hüseyin Tufan, Küçükhasfırın, Mumhane, Piripaşa, Yarbaşı, Yemeniciler, Yemeniciler Geçidi
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Selimpaşa, Havuzlu, 3004., 3005., 3006., 3008., 3010., 3011., 3012., 3017., 3023., 3024., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3054., 3056., 3061., 3062., 3064., 3067., 3094., Adnan Menderes, Hürmet, Kenar
- Sebep: Bakım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 50. Yıl, 2014., 2015., 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2062., 2071., 2167., 2176., 2177., A, B
- Sebep: Yatırım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Havva, Bekar Köyü, Bahardalı, İmrenli, Bostandere, Rafet Metiner, Erenburnu Fahrettin Sanal, Nurettin Nacar, Hacı Faik
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Geredeli (Hacı Köy), Boyalı Çiftliği Yolu, Emirler, Geredeli (Hatıplar), Melike, Ertuğrulgazi, Geredeli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Bahçe, Adem Baba, Akyıldız, Akçiçek, Hacıköy, Avcı, Alperenler, Geredeli, Melike, İstiklal
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Morgül, Üsküdar, Geredeli (Yumuşak), Yağcılar, Hacıköy, Erler, Göktaş, Hacıllı, Yeşilvadi, Ekim, Ertuğrulgazi, Yiğitalp, Eski Evler, Adıgüzel, Ulu, Adem Baba, Semazen, Geredeli (Hacı Köy), Geredeli, Celaleddin-i Rumi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Havva, Bekar Köyü, Bahardalı, İmrenli, Bostandere, Rafet Metiner, Erenburnu Fahrettin Sanal, Nurettin Nacar, Hacı Faik
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Geredeli (Hacı Köy), Boyalı Çiftliği Yolu, Emirler, Geredeli (Hatıplar), Melike, Ertuğrulgazi, Geredeli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Bahçe, Adem Baba, Akyıldız, Akçiçek, Hacıköy, Avcı, Alperenler, Geredeli, Melike, İstiklal
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Morgül, Üsküdar, Geredeli (Yumuşak), Yağcılar, Hacıköy, Erler, Göktaş, Hacıllı, Yeşilvadi, Ekim, Ertuğrulgazi, Yiğitalp, Eski Evler, Adıgüzel, Ulu, Adem Baba, Semazen, Geredeli (Hacı Köy), Geredeli, Celaleddin-i Rumi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Yahya Kemal, Prof. Hasan Küçük
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 18:30 │ Süre: 9 saat
- Konum: Çobangülü, Hacı Rüstemoğlu, Gelibolu, Reşitpaşa, Hatboyu, Görsel, Bolu, Kuşkonmaz, Payidar, Burçak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 16:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Uncular, Üsküdar Mahkeme Arkası, Gülfem, Ahmet Çelebi Çıkmazı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Menekşebağı, İcadiye Hamamı, Yakup, İcadiye, Simitçi Tahir, Tenekeci Musa
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yaşar Doğu Çıkmazı, Tepe, Hasippaşa, Güreşçi, Susam
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Beştelsiz, 114/1., 121., 122., 124., 75/11., 75/2., 75/9. │ Çırpıcı, 301., 75/10., 75/2., Modabağ, Modabağ 1, Modabağ 11, Modabağ 12, Modabağ 2, Modabağ 3, Modabağ 4, Modabağ 5, Modabağ 6, Modabağ 7, Modabağ 8, Modabağ A
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Seyitnizam, Demirciler Sitesi 1., Demirciler Sitesi 7., G/4., G/5., Demirciler Sitesi 2., G/11., G/12., G/13., G/14., G/15., G/16., G/17., G/18., G/5., G/8., Mevlana, Seyitnizam │ Telsiz, Akasya, Gelincik, Karanfil, Orkide
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Telsiz, Zambak, İmdat Toraman, Kardelen │ Beştelsiz, 1. Yol, 103., 103/2., 103/A, 103/B, 103/C, 103/D, 113/1., 114/1., 118., 119., 120., 124., 125., 127., 128., 130., 2. Yol, 3. Yol, 309., 310., Cahit Bayram, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Rauf Denktaş, Şehit Er Ercan Üzer
- Sebep: Yatırım programı çalışması
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Arnavutköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.