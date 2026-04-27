İSKİ duyurdu: 5 ilçede kesinti var

İstanbul'da 27 Nisan Pazartesi günü 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. Ataşehir, Maltepe ve Ümraniye'de kesintinin nedeni AYEDAŞ kaynaklı enerji arızası; bu ilçelerde su yaklaşık 3 saat akmayacak. Arnavutköy ve Fatih'te ise şebeke hattı arızaları gerekçe gösterildi. En geniş etki alanı Ataşehir'de: 13 mahalle susuz kalacak.