BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 97 noktada kesinti
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
27 Nisan 2026 Pazartesi günü İstanbul’un 30 ilçesinde 97 elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Bolluca Mahallesi ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Haraççı Mahallesi – Harmandere, Koruiçi, Tunç Sokakları; Karlıbayır Mahallesi – Asri, Aytaç, Candoğan, Erkan, Eski Edirne Asfaltı, Hakkaniyet, Hoş, Kızılerik, Kuğulu, Nalan, Nurdağı, Sakız, Sekmez, Selçuklu, Sevnur, Tahsin, Taşan, Yalçındağ, Yavruağzı, Yeş, Ümmet, İlke Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 00:00 - 03:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Baklalı, Boyalık, Durusu, Karaburun, Tayakadın, Terkos ve Yeniköy Mahalleleri ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Taşoluk Mahallesi – Akman, Aycihan, Değirmen Arkası, Ekber, Kaftan, Kıyı, Mehlika, Rüzgar Gülü, Selçuklu, Sevimli, Şah Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 16:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Gülnihal Sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Denizköşkler Mahallesi – Ardıç, Denizköşkler, Reşitpaşa, Üner Sokakları ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Avcılar
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Firuzköy Mahallesi – Gökkuşağı Sokak ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Avcılar
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Cihangir Mahallesi ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Avcılar
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Tahtakale Mahallesi ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Avcılar
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 08:30 - 12:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Yeşilkent Mahallesi – Balık Yolu, G-103, G-105, G-107, G-108, G-202, G-204, G-205, G-206, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-40, G-41, G-410, G-411, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-57, G-588, G-76, G-83, G-84, G-85, G-86, G-87, G-88, G-91, Ozanlar Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 100. Yıl Mahallesi – 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2137, 2138, 2140, 2141, Barbaros, Matbaacılar, Matbaacılar 5 Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Sancaktepe Mahallesi – 913, 925, 955 Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 08:30 - 10:00 - Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Merkez Mahallesi – 667, 669, 670, 672, 673, 675, 676, 683, 684, 685, 686, 704, Bağcılar Sokakları; İnönü Mahallesi – Bağcılar Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kocasinan Merkez Mahallesi – Anadolu 1, Atatürk, Bal, Balaban, Bindallı, Eski Edirne Yolu, Gazi, Karaburun, Mahmutbey, Mareşal Çakmak, Sancak, Site 1, Site Çıkmazı, Yunus Emre, İlker, Şehit Zaim Fırat Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kocasinan Merkez Mahallesi – Akyel Çıkmazı, Ali Rıza Zengin, Gazi, Karayel Çıkmazı, Kaya, Mahmutbey, Malkara, Subaşı, Sipahi, Yenibosna Kocasinan Yolu, Çuhadar, Özbek, Şehit Özkan Şahin Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Zafer Mahallesi – Ahmet Yesevi, Kale, Yadigar Sokakları ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 12:00 - 18:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Hürriyet Mahallesi ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Zafer Mahallesi – Elmalı 1, Yadigar Sokakları ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Zafer Mahallesi – Eflatun, Işıldar, Kale, Samanyolu, Tarhan, Tekke, Yadigar, Yıldırım Beyazıt Sokakları ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 12:00 - 18:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Fevzi Çakmak, Zafer, Hürriyet ve Yenibosna Merkez Mahalleleri ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Bahçelievler Mahallesi – Fuatpaşa, Hurmalı, Talatpaşa, Ziyapaşa, İsmailpaşa, Şevket Dağ Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 07:30 - 11:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Cumhuriyet Mahallesi – Dumlu, Keklik, Urban Sokakları ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Bahçelievler Mahallesi – Bağcılar Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Bahçelievler Mahallesi – Bağcılar, Deli Hüseyinpaşa, Fuatpaşa, Hurmalı, Lale 1, Ödül, İsmailpaşa, Şevket Dağ Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 08:00 - 12:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Soğanlı Mahallesi – Dumlupınar 2, Setüstü, Yalçındağ Sokakları ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Başak Mahallesi – Deliorman, Demokrasi, Tunalı Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Yıldırım Mahallesi – Beyaz Sümbül, Duman, Ergenekon, Fırat, Hür, Kadife, Karanfil, Millet, Nergiz, Piri Reis, Renk, Şehit Kamil Balkan, Şehit Sunay Biçer Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Arnavutköy Mahallesi – Aziz Ogan Sokak; Bebek Mahallesi – Aziz Ogan, Bebeköy, Hüsnü Kortel, Yalı, Yeniyol Çıkmazı Sokakları; Etiler Mahallesi – Arnavutköy Yolu, Selviler, Tanburi Ali Efendi Sokakları; Kültür Mahallesi – Esen, Palacı, Reşat Nuri Güntekin, Türksan Yolu, İpek Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Beşiktaş
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Ulus Mahallesi – Kelaynak Sokak ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Beşiktaş
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Mecidiye Mahallesi – Cibinlik, Kilercibaşı, Nar, Çevirmeci Sokakları ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Riva, Ali Bahadır Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Dolapdere, Maraşal Mustafa Kemal, Alucra Çıkmazı, Gemlik Çıkmazı, Prof. Dr. Aziz Sancar, Selçuklu, Çıldır, Mahmutşevketpaşa, Yüzbaşı Osman Nuri Bey, Menemen, Büşra, Ordu, Boztepe Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Cihet Çıkmazı, Kuşadası, Filika, Çayırlar Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Ulus Mahallesi – Çatalca Yolu Sokak; Hürriyet Mahallesi – Menekşe 2, Mevsim, Rıhtım, Çatalca Yolu Sokakları ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 – 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: OruçREİS Mah., 599., 601. Çıkmaz, 602., 603., 604., Barbaros, Gazi, Karadeniz Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenler
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 – 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Fatih Mah., 271., 273., 274., 279. Sk. / Tuna Mah., Bağcılar Sk. / Nine Hatun Mah., 156., 157., Aziziye Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Esenler
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 – 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Fatih Mah., 201. Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 13:30 – 17:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Sultaniye Mah., Doğan Araslı Sk. / Üçevler Mah., Doğan Araslı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 – 12:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Balıkyolu Mah., 348., 410., 418., 419., 420., 421., 426., 427., 429., 430., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 462., Balık Yolu, Balina, Ozanlar, Yonca Sk. / Sultaniye Mah., Balık Yolu Sk. / Yunus Emre Mah., Ceylan Sk. / İnönü Mah., Ceylan, Mandıra, Yonca Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Örnek Mah., 1367., 1372., 1373., 1375. Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Akpınar Mah., 1.Meriç, Beyceğiz, Beyşehir, Eber, Eğridir, Fide, Gezegen, Göksu, Güllük, Karasu, Kızılırmak, Manyas, Sapanca, Sungurbey, Susurluk, Tuzla, Uzungöl, Yarımca, Yedigöl, İbrahim Hakkı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Işıklar Mah., Adatepe, Bahariye, Cenap, Ege, Hazar, Işıklar İstanbul, Kaside, Kuzey, Yeşil Vadi, Zeytindalı Sk. / İhsaniye Mah., Derbent, Dereboyu, Gökkuşağı, Kadırga, Kırçiçek, Mermer, İhsaniye İstanbul Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Alibeyköy Mah., Uludağ Sk. / Çırçır Mah., Arzu, Başak, Betül, Efeler, Güngören, Sevda, Uludağ, Zuhal Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Alibeyköy Mah., Okulyani Sk. / Çırçır Mah., 3.Çimen, Ada, Ak, Aladağ, Biçimsiz Merdiven, Ceyhan, Dikyol, Ertekin, Eğik, Funda, Gülgün, Gündoğdu, Güngören, Hakan, Kaan, Kayak, Maslak Yokuşu, Medeni, Necatibey, Okulyani, Park, Taşkın, Taşlı, Vefalı, Özgen, İnen Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Eyüpsultan
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Çırçır Mah., 2.Güvercin, Akzambak, Aşık Veysel, Bulut, Burkulan, Dereiçi, Dervişan, Döneç, Dikyol, Emirler, Funda, Gündoğdu, Hakan, Heyelan, Kaygan, Kelebek, Saya Yolu, Seval, Tozlu, Vefa, Yay, Yaygan, İnen Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Akşemsettin Mah., Adnan Kahveci, Akdeniz, Bâlipaşa, Emir Buhari, Fevzipaşa, Feyzullah Efendi, Halıcılar, Muhtar Hüsnü, Ocaklı, Okumuş Adam, Sarıgüzel, Vatanperver, Yargıç Naim Oktay, Zülali Çeşmesi, Çifte Kumrular, Şehit Teğmen Mehmet Sarper Alus Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kemalpaşa Mah., Atatürk, Ağa Yokuşu, Defter Emini, Gençtürk, Selimpaşa, Yeşiltulumba, Çukur Çeşme, Ömer Yılmaz, Şirvanizade Sk. / İskenderpaşa Mah., Ali Emiri, Açıklar, Aile, Bâlipaşa, Bina Emini, Değnekçi, Eski Saraçhane, Feyzullah Efendi, Hacı Salih Efendi, Kamilpaşa Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: İskenderpaşa Mah., Kızanlık, Kıztaşı, Macar Kardeşler, Muhtar Hüsnü, Pazaryeri, Sarıgüzel, Sofular, Vatanperver, Yeşil Tekke Kuyulu, Çifte Kumrular, İskenderpaşa Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Mevlanakapı Mah., Başbakkal Meydanı, Lalezade Sk. / Yavuz Sultan Selim Mah., Abdülezelpaşa, Çukur Mescit Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 22:00 – 23:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Balabanağa Mah. / Beyazıt Mah. / Binbirdirek Mah. / Derviş Ali Mah. / Emin Sinan Mah. / Hacı Kadın Mah. / Hoca Gıyasettin Mah. / Kalenderhane Mah. / Kemalpaşa Mah. / Küçük Ayasofya Mah. / Mercan Mah. / Mesihpaşa Mah. / Molla Fenari Mah. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 22:00 – 23:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Molla Hüsrev Mah. / Muhsine Hatun Mah. / Mimar Hayrettin Mah. / Mimar Kemalettin Mah. / Nişanca Mah. / Saraç İshak Mah. / Sururi Mah. / Süleymaniye Mah. / Taya Hatun Mah. / Yedikule Mah. / İskenderpaşa Mah. / Şehsuvar Bey Mah. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Karadeniz Mah., 1134., 1134/1., 1135., 1136., 1137., 1150., 1150/1., 1179., 1212., 1213., 1214., 1215., 1216., Köroğlu, Mehmet Akif, Menderes Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 – 15:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Kazım Karabekir Mah., 805/1., 805/2., 807., 810., 811., 813/1., 827., 840., 841/1., 854., 858/1., 859., 859/1., 914., 915., 916., 917., 918., 919., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 956., Şehit Sezer Önder Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 – 15:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Gençosman Mah., Koray Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Haznedar Mah., Adalar, Bilge, Kınalı, Marmara, Meriç, Tahir, Üçler, Şevketdağ Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 – 14:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Merkez Mah., Geyik, Karaca, Kayık, Sığırcık Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Haznedar Mah., Bağcılar, Meriç, Yeşilırmak Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Mehmet Nesih Özmen Mah., Akçaağaç, Akçay, Kavaklı, Yüksek, Yüksel Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 13:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Asalet, İsmail Hakkıbey, Acıbadem, Bedrettin, Asafbey, Ata, Sarayardı, Ömer Celalbey, Mustafabey Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Seyrantepe Mah., Çavdar Sk. / Yeş Mah., Aytekin, Demirbaş, Devir, Donanma, Düzenli, Ulubaş, Yıldırım, Çelik Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Cennet Mah., 2.Yavuz Selim, Mevlana, Ziya Gökalp Sk. / Yeşilova Mah., 1.Değer, 2604., 3.Aksu, Aziz, Cömert, Gazi Osman Paşa, Gür, Kahramanlar, Karasu, Marmara, Sayılı, Seçil, Yeşilova Yan Yolu, Çay, Ümran Hanım Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Kanarya Mah., Flaman, Martı, Penguen, Serçe, İspinoz Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Atakent Mah., 244., 6. Çıkmaz, Malazgirt Sk. / Atatürk Mah., 2.Hürriyet Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 – 13:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Kemalpaşa Mah., 2.Gündoğdu, Erkin, Halkalı, Osman Bey, Taşkın Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Ladin, Bakan, Akasyalı, Cephanelik Yolu, Kızılcık, Çayır, Galipbey, Vadi, Özüdoğru Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Arkadaş, Hürriyet, Hükümet, Zambak, 19 Mayıs, Evliya, Yaylacık, Morsalkım, Egemenlik, Nergis, Gülizar, Kartekin, Güneş, Gülhayat, Yaman, Emsal Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: Akasyalı, Yahya Kemal Beyatlı Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Ankara, Kocayusuf, Cepken, Bülbül Çıkmazı, Akkaya, Bakü Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Bakü, Selçuklu, Ekin Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 14:00 - 16:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Ekin, Kardelen Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Mevsim, Durak, Gümüş, Emek, Güliz, Karanfilli, Başkent, Gülsu, Horasan, Sefa, Çağrı, Site, Buhara, Kılıç, Kadırga, Melis, Müminler, Cevahir, Beşer, Vezir, Abdülhamit, Ar, Taşkent Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Ceviz, Tünel, Etkin, Derepınar, Alaca, Sazlı, Gürsel, Sempati, Miray, Altay, Bahadır, Atatürk, Uysal, Livaneli, Zara, Küpe, Şafak, Aysun, Tamer, Demet, Menekşe, Deniz, Ömür, Sümer, Nazlıcan, Kubilay, Kuşdili, Yuva, Özduman, Emel, Maçka, Yılmaz, Ebru, Demirkal Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Garipçe Mah., Boran, Fehim, Garipçe, Narin Çıkmazı Sk. / Rumelifeneri Mah., Ahmet Şimşek, Ay, Begonya, Büyük Atatürk, Cuma, Erkan, Fener Sarmaşığı, Fenergülü, Fesleğen, Fevzi Çakmak, Gonca Feneri Çıkmazı, Hasan Ali Yücel Okulu, Huş, Kaktüs Çiçeği, Kale, Ketendere, Lalem, Lodos, Menderes Nehri, Orkide Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Rumelifeneri Mah., Portakal Çiçeği, Rumeli Feneri Bilinmeyen, Rumeli Limanı, Rumeli Papatyası, Rumeli Zambak, Sancak, Sedef, Taka, Tekne, Türkeli Feneri, Yonca, Çiftlik, Öreke Kayalığı, İnönü, Muharebe, İskele, İstiklal Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Maden Mah., Göktuğ, Rumelifeneri Sk. / Rumeli Kavağı Mah., Yeni Dostlar Sitesi Sk. / Sarıyer Mah. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sarıyer
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Maden Mah., Akbudak, Ayçiçeği, Bağlar, Hale Çıkmazı, Itır, Işık, Kıymet Çıkmazı, Konuk Çıkmazı, Maral, Melike Çıkmazı, Selvi, Yaylalı, Çimen, İrem, Şifa Yolu Üstü Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Sinekli Mah., Akvaryum Çıkmazı, Akça Çıkmazı, Akşemseddin, Batı Çeşme, Bordo, Botanik Bahçe, Dedeoğlu, Doğu Çeşme, Göktaşı, Karabey, Okçu, Papatya, PTT, Rakkas, Sebil, Taban Dere, Türker, Yasa, Zorlu Viraj, Çukurca Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Küçük Sinekli Mah., PTT, Sebil, Taşova, Çanakpınar, Çukurca, Çuçurga Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Alibey Mah., Adak, Akgün Silivrili, Akçeşme, Albay Yunus Dirik, Ali Bostancı, Alibey Çeşme, Aziz, Bülbül, Fevzi Çakmak, Göksel, Hasan Korsan, Kaptanı Derya, Karamustafa, Kızkapan, Koyuncu, Kuyu, Musa Çavuş, Recepkaptan, Vural Memiş, Zahit Kaynar, Zikri Memiş, Çukur Çeşme, Özkan Taşkın, İsmail Öztunca, Şahin Dirik Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Selimpaşa Mah., 1027., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., Gençtürk, Halaskargazi, Mehmet Akif Ersoy, Semra Özal, Zeynel Granit, İzzet Gürçay Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Sultançiftliği Mah., 188., 23. Sk. / 50. Yıl Mah., 2008., 2009., 2010., 2011., B, Orhan Gazi Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Aygün, Yelda, Gür, Bağlar Arası, Teke, Nahiye Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 12:30 - 14:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Aktepe, Köy Altı, Teke, Gür, Aygün Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 15:00 - 17:59 - Süre: 2 saat 59 dakika
- Konum: Çengilli, Esenyolu, Coşkundere, Değirmenci, Duyarlı, Sahilköy, Üvezli Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Esentepe Mah., 2. Keskin Kalem, Avni Dilligil, Ressamlar, Salih Tozan, Zincirlidere, Şairler Sk. / Gülbahar Mah., 5. Yıl, Akay Aralığı, Aralık, Avni Dilligil, Bahçeler 1, Balaban, Bildircin, Cemal Sururi, Demirci, Derin, Dönmez, Elif, Gayret, Gülbahar, Gündoğan, Harman Yolu Alt, Harman Yolu Üst, Haşhaş, Otello Kamil Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Şişli
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Gülbahar Mah., Oya, Pelit, Salih Tozan, Sebzeciler, Sütçüler, Simitçiler, Uysal, Zincirlidere, Çamlı, Çimen 1, Şehit Ertuğrul Kabataş, Şekerciler Sk. / Mecidiyeköy Mah., Cemal Sahir, Darcan, Darcan Aralığı, Selahattin Pınar, Şehit Ertuğrul Kabataş Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Şişli
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Harbiye Mah., Cumhuriyet Sk. / İnönü Mah., Cumhuriyet Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Şişli
- Tarih: 27.04.2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Fulya Mah., Aytekin Kotil, Bahçeler, Büyükdere, Denizhan, Mehmetçik Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
27 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Arkadaş, Hürriyet, Hükümet, Zambak, 19 Mayıs, Evliya, Yaylacık, Morsalkım, Egemenlik, Nergis, Gülizar, Kartekin, Güneş, Gülhayat, Yaman, Emsal Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 11:00 - 13:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Sebat, İbrahim Hakkı Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Nebi, Pamukkale, Gökdoğan, Yeşilırmak, Canan Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Gökdoğan, Yavuz, Günalan, Genç Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Dergah, Serdivan, Turgut Özal, Beyit, Burhan, Alptekin Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Uncular, Doğancılar, Rumi Mehmet Paşa Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Libadiye, Haminne Çeşme, Limon, Hasat, Ünlü, Gürpınar, Bulgurlu, Etiler, Ata, Sarıgazi, Gurbet, Melek Sima, Kartallı Kadın, Müftü Kuyusu Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 27.04.2026 (Pazartesi)
- Saat: 14:00 - 16:30 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: İmam Nasır, Balaban, Hakimiyeti Milliye, Uncular Sokakları
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
27 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
27 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
27 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
27 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
27 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
27 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
27 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.