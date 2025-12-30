25 kişi zehirlenmişti: Daha önce 4 kez mühürlenen restoran yıkıldı

İstanbul Şişli’de 25 kişinin yemekten zehirlenmesi üzerine başlatılan incelemelerde ruhsatsız ve kaçak olduğu belirlenen kebap restoranı, belediye ekiplerince tamamen yıkıldı.

Olay, 21 Kasım tarihinde Şişli Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir kebap restoranında meydana geldi. Restorandan lahmacun siparişi veren 25 kişi, yemekten kısa süre sonra rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Şişli Belediyesi ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde restoranın ruhsatsız olduğu tespit edilerek kapısına mühür vuruldu.

MÜHÜRLERİ BOZUP FAALİYETE DEVAM ETMİŞ

Soruşturma derinleştirildiğinde, söz konusu işletmenin daha önce de kurallara aykırı faaliyetleri nedeniyle tam 4 kez mühürlendiği, ancak her seferinde bu mühürlerin bozularak çalışmaya devam edildiği ortaya çıktı. Şişli Belediyesi ekipleri, kaçak yapılara yönelik sürdürdüğü denetimler kapsamında, restoranın bulunduğu alanda mevzuata aykırı şekilde kapalı alanlar oluşturulduğunu da raporladı. Halk sağlığını tehlikeye atan ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme için yıkım kararı alındı.

BELEDİYE EKİPLERİNDEN KAÇAK YAPIYA MÜDAHALE

Sabah saatlerinde Büyükdere Caddesi’ndeki adrese gelen Şişli Belediyesi yıkım ekipleri, restoranın kaçak bölümlerini ve ruhsatsız yapıyı iş makineleriyle yerle bir etti. Belediye yetkilileri, kaçak yapılarla mücadelenin ve halk sağlığını tehdit eden denetimsiz işletmelere yönelik yaptırımların kararlılıkla süreceğini bildirdi. Restoranın yıkılmasıyla birlikte, bölgedeki kaçak yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

