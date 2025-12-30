Osmaniye'deki IŞİD operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Türkiye'nin birçok noktasında terör örgütü IŞİD'e yönelik art arda operasyon düzenleniyor. Operasyonların yeni adresi de Osmaniye oldu. Bu kapsamda terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, selefi/tekfirci görüşler benimsedikleri ve alternatif cuma namazları ile çeşitli sohbet ve toplantılar düzenledikleri belirlenen şüphelilerin, IŞİD bağlantılı faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından, 26 Aralık’ta şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.