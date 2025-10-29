25 Kasım'da gözaltına alınan 168 kadına dava açıldı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 25 Kasım 2024’te İstanbul Taksim’de düzenlenen eyleme katılan 168 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık, 161 kişi için “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası, 7 kişi için ise “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” ve aynı eylem kapsamında “Dağılmama” suçlamalarıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

2 POLİS MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI

İddianamede, olay sırasında görev yapan 2 polis memuru müşteki olarak yer aldı. Polisler, verdikleri ifadelerde eylemciler tarafından itildiklerini ve yere düştüklerini ileri sürdü.

25 Kasım Kadın Platformu’nun açıklamasına göre, söz konusu gün Asmalımescit, Tünel ve Beyoğlu’nun ara sokaklarında en az 168 kişi gözaltına alınmıştı.