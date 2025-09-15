230 gün geçti Hacı Mehmet Ersoy ortada yok: AKP'li yöneticinin babası hala firarda!

230 gün geçti Hacı Mehmet Ersoy ortada yok: AKP'li yöneticinin babası hala firarda!
Yayınlanma:
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 151 kişinin ölümünden sorumlu tutulan AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası Hacı Mehmet Ersoy 230 gündür firari. Depremzedeler duruma tepki göstererek “Bizim için adalet yoksa bu ülkede kimse için gerçek adalet yok” ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kahramanmaraş’ta bulunan Palmiye Sitesi’nde 151 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. 151 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise 230 gündür firari. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, Hacı Mehmet Ersoy ‘‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’’ suçundan yargılanmakta fakat 26 Aralık 2024 tarihinde tutuklanan Ersoy, 17 Ocak’ta tüm itirazlara rağmen cezaevinden tahliye edildi.

haci-mehmet-ersoy.jpg

KAYIPLARA KARIŞTI!

Tahliyenin gerekçesinde ise ‘‘Sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği’’ ifadeleri yer aldı. Palmiye Sitesi’nde yaşamını yitirenlerin yakınları ve yaralananlari mahkemeye art arda dilekçe vererek karara itiraz etti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak günü ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy’u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Ersoy, hakkındaki yakalama kararına rağmen kayıplara karıştı.

Palmiye Sitesi’nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, “230 gündür firari olan Hacı Mehmet Ersoy, mahkemenin ‘kaçma şüphesi yok’ diyerek tahliye ettiği günden beri ortada yok” ifadelerini kullanarak “Altına bez bağlandığı gerekçesiyle serbest bırakılan Ersoy, çoktan firar etti. Bu kararı veren mahkeme heyeti artık davaya bakmayacak, belki hukuken sorumlulukları bitti ama bu kararın vicdani sorumluluğu hâlâ omuzlarındadır.” sözlerini sarf etti.

palmiy-sitesi.jpg

"EMNİYET Mİ BULAMIYOR YOKSA GERÇEKTEN ARANMIYOR MU?"

“Emniyet mi bulamıyor, yoksa gerçekten aranmıyor mu? Bir katilin, 151 insanın ölümünden sorumlu bir sanığın bu şekilde elini kolunu sallayarak kaçabilmesi, hangi hukuk devletinde mümkün olabilir?” sorularını yönelten Karslı, “82 yaşındaki Hacı Mehmet Ersoy halen sevdikleriyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Biz en sevdiklerimizi kaybettik, tüm hayatımız altüst oldu. Bu hangi vicdana sığar? Bu ülkedeki yargı ve emniyet mensuplarında 6 Şubat’ta yaşanan kayıpların ve bizim acılarımızın bir karşılığı yok mu?” ifadelerini kullandı.

“Adalet Bakanı her fırsatta Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu söylüyor. Peki, AKP İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası olan bu firari katili görmüyor mu?” diyen Karslı, “Her şeyimizi bizden aldılar. Tek istediğimiz adalet ve onu bile çok görüyorlar bize. Bizim için adalet yoksa, bu ülkede kimse için gerçek adalet yoktur.” sözlerini iletti.

Palmiye Sitesi'nde 152 kişi hayatını kaybetmişti: Gerekçeli karar çıktıPalmiye Sitesi'nde 152 kişi hayatını kaybetmişti: Gerekçeli karar çıktı

151 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi davası: AKP’li yöneticinin firari babasından skandal talep151 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi davası: AKP’li yöneticinin firari babasından skandal talep


Kaynak:BirGün

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Son dakika | CHP Kurultayı davasında ara karar! Erteleme
Son dakika | CHP Kurultayı davasında ara karar! Erteleme
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kapadokya'nın 10 bin yıllık sırrı çözülüyor
Kapadokya'nın 10 bin yıllık sırrı çözülüyor