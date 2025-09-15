230 gün geçti Hacı Mehmet Ersoy ortada yok: AKP'li yöneticinin babası hala firarda!

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kahramanmaraş’ta bulunan Palmiye Sitesi’nde 151 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. 151 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise 230 gündür firari. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, Hacı Mehmet Ersoy ‘‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’’ suçundan yargılanmakta fakat 26 Aralık 2024 tarihinde tutuklanan Ersoy, 17 Ocak’ta tüm itirazlara rağmen cezaevinden tahliye edildi.

KAYIPLARA KARIŞTI!

Tahliyenin gerekçesinde ise ‘‘Sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği’’ ifadeleri yer aldı. Palmiye Sitesi’nde yaşamını yitirenlerin yakınları ve yaralananlari mahkemeye art arda dilekçe vererek karara itiraz etti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak günü ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy’u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Ersoy, hakkındaki yakalama kararına rağmen kayıplara karıştı.

Palmiye Sitesi’nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, “230 gündür firari olan Hacı Mehmet Ersoy, mahkemenin ‘kaçma şüphesi yok’ diyerek tahliye ettiği günden beri ortada yok” ifadelerini kullanarak “Altına bez bağlandığı gerekçesiyle serbest bırakılan Ersoy, çoktan firar etti. Bu kararı veren mahkeme heyeti artık davaya bakmayacak, belki hukuken sorumlulukları bitti ama bu kararın vicdani sorumluluğu hâlâ omuzlarındadır.” sözlerini sarf etti.

"EMNİYET Mİ BULAMIYOR YOKSA GERÇEKTEN ARANMIYOR MU?"

“Emniyet mi bulamıyor, yoksa gerçekten aranmıyor mu? Bir katilin, 151 insanın ölümünden sorumlu bir sanığın bu şekilde elini kolunu sallayarak kaçabilmesi, hangi hukuk devletinde mümkün olabilir?” sorularını yönelten Karslı, “82 yaşındaki Hacı Mehmet Ersoy halen sevdikleriyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Biz en sevdiklerimizi kaybettik, tüm hayatımız altüst oldu. Bu hangi vicdana sığar? Bu ülkedeki yargı ve emniyet mensuplarında 6 Şubat’ta yaşanan kayıpların ve bizim acılarımızın bir karşılığı yok mu?” ifadelerini kullandı.

“Adalet Bakanı her fırsatta Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu söylüyor. Peki, AKP İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası olan bu firari katili görmüyor mu?” diyen Karslı, “Her şeyimizi bizden aldılar. Tek istediğimiz adalet ve onu bile çok görüyorlar bize. Bizim için adalet yoksa, bu ülkede kimse için gerçek adalet yoktur.” sözlerini iletti.

Palmiye Sitesi'nde 152 kişi hayatını kaybetmişti: Gerekçeli karar çıktı

151 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi davası: AKP’li yöneticinin firari babasından skandal talep



