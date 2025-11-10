21 kez şikayet edilen koca isyan etti: Eşim yargıyı kötüye kullanıyor

Otobüs firmasında muavin olarak çalışan Uğur A. ile F.A., 2018 yılında evlendi. İki kız çocukları olan çift, 2023'te şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma kararı aldı. Boşanma davası devam ederken F.A.'nın darp ve tehdit iddialarıyla yaptığı şikayetler sonucunda Uğur A. hakkında Sakarya, Ankara, Gebze, Turhal ve Gölcük Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından toplam 21 soruşturma açıldı. Yürütülen soruşturmalar neticesinde, 19 dosyada suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi. "Hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla Ankara 68. ve 72. Asliye Ceza Mahkemelerinde açılan iki ayrı davada ise Uğur A. beraat etti.

F.A.'NIN İDDİALARI

F.A., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, iki yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur A.'nın, hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen kendisine yönelik hakaret ve tehditlerini sürdürdüğünü iddia etti. F.A., Uğur A.'nın çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini ve intikam amacıyla hakkında iftiralar attığını öne sürdü. Ayrıca eşinin, kendisi hakkında suç uydurduğunu, çocuk istismarı ve dolandırıcılık gibi suçları normalleştirdiğini ve bu eylemlere ortak olmaması nedeniyle suçlamalara maruz kaldığını iddia etti.

UĞUR A.'NIN SAVUNMASI VE KARŞI SUÇLAMALARI

Uğur A. ise eşi F.A.'nın kendisine asılsız suçlamalarda bulunduğunu ve sosyal medya aracılığıyla tehdit ve şantaj içerikli mesajlar gönderdiğini ileri sürerek karşı suç duyurusunda bulundu. Bu soruşturmaların devam ettiği bildirildi. Uğur A., sürekli aynı iddialarla şikayet edilmesi nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını ve eşinin yargı süreçlerini kötüye kullandığını savundu.

"BAZI ŞEYLERİNE GÖĞÜS GERMEK ZORUNDA KALDIM VE TEHDİT EDİLDİM"

Uğur A., evlilikleri boyunca eşinin sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia ederek, "Ben çocuklarımı babasız, annesiz büyütmek istemediğim için bazı şeylerine göğüs germek zorunda kaldım ve tehdit edildim. Eşim kendine bir şey aldırmak istediğinde bile beni çocuklarımla ilgili sürekli tehdit etti. Dediğimi yapmazsan 'çocukla ilgili iftira atacağım' dedi" ifadelerini kullandı. Uğur A. ayrıca, eşinin Sakarya'da canlı sohbet hatlarında üyelik yaptığını öğrendiğini de belirtti.

YARGILAMA SÜRECİ VE ÇOCUKLARIN DURUMU

2023'ten bu yana hakkındaki suçlamalar nedeniyle 24 kez ifade verdiğini belirten Uğur A., bu şikayetlerden 10'unun çocuklarıyla ilgili olduğunu söyledi. Yargılama süreçleri sonunda iki davadan da beraat ettiğini vurgulayan Uğur A., "Çocuklarım devlet korumasında ve ben çocuklarımı 34 aydır görmüyorum. Hakkımda sürekli usulsüz kararlar veriliyor. Bizim evliliğimizde asla benim eşime veya çocuklarıma karşı herhangi bir cinsel istismar, şiddet, argo hiçbir şeyim olmadı" şeklinde konuştu.