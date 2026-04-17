2026 EKPSS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM 115 bin adayın katılacağı sınavın detaylarını duyurdu!

Türkiye genelinde binlerce engelli memur adayının heyecanla beklediği 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından koordine edilen dev sınav, 19 Nisan Pazar günü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. 115 binden fazla adayın kamu personeli olma hayaliyle ter dökeceği sınavın tüm teknik detayları ve adayların dikkat etmesi gereken kritik kurallar netleşti.

EKPSS SINAV SAATİ VE OTURUM BİLGİLERİ

ÖSYM’den yapılan resmi açıklamaya göre; 2026-EKPSS, 19 Nisan Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Tek oturum halinde düzenlenecek olan sınav için Türkiye’nin 81 ilindeki 97 sınav merkezinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Dev organizasyon kapsamında 1438 bina ve toplamda 27 bin 26 salon adayların kullanımına sunulacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK

Sınav günü yaşanabilecek olası aksiliklere karşı önlemler de alındı. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya kimlik belgesinde fotoğraf/T.C. kimlik numarası eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00’a kadar hizmet vermeye devam edecek. Adayların sınav yerlerini gösteren "Sınava Giriş Belgeleri" ise ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılmış durumda.

115 BİN 883 ADAY BAŞVURDU: İŞTE İSTATİSTİKLER

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin paylaştığı verilerde aday sayılarına dikkat çekti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacak sınava toplam 115 bin 883 aday başvuru yaptı. Aday profilinin dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

Ortaöğretim: 69 bin 630 aday

Lisans: 24 bin 866 aday

Ön Lisans: 21 bin 387 aday

Cinsiyet Dağılımı: 44 bin 872 kadın aday, 71 bin 11 erkek aday.

ENGEL GRUPLARINA GÖRE ÖZEL SORU KİTAPÇIKLARI VE SÜRELER

Adayların engel durumlarına ve öğrenim düzeylerine göre özelleştirilmiş bir sınav süreci işletilecek. ÖSYM Başkanı Ersoy, adaylar için farklı test grupları oluşturulduğunu belirtti:

İşitme-1 testi: 4 bin 591 aday

Zihinsel engelli testi: 19 bin 990 aday

Genel-Görme-İşitme 2 testi: 91 bin 302 aday

Tüm adaylara 60 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanacak. Standart cevaplama süresi 60 dakika olarak belirlense de engel gruplarının ihtiyacına göre adaylara 20, 30 veya 40 dakika ek süre tanınacak.

FARKLI PUNTOLARDA KİTAPÇIK BASIMI YAPILDI

Görme engelli ve diğer adayların sınav konforunu artırmak amacıyla kitapçıklar 3 farklı boyutta basıldı. Basılan kitapçıkların dağılımı şöyle:

9 punto: 110 bin 295 adet

16 punto: 3 bin 421 adet

18 punto: 2 bin 167 adet

ENGEL GRUPLARINA GÖRE ADAY SAYILARI

Sınava katılacak adayların engel durumlarına dair detaylı istatistikler de paylaşıldı:

Süreğen hastalığı olanlar: 37 bin 698

Ortopedik engelliler: 20 bin 669

Zihinsel engelliler: 19 bin 991

Görme engelliler: 12 bin 759

İşitme engelliler: 11 bin 436

Dil ve konuşma bozukluğu olanlar: 319

Diğer engel grupları: 13 bin 11

74 BİNDEN FAZLA GÖREVLİ SAHADA OLACAK

EKPSS’nin hassas yapısına uygun olarak sınav salonlarında da düzenlemeler yapıldı. 20 bin 706 aday tekli salonlarda, 95 bin 177 aday ise toplu salonlarda sınava girecek. Sınavın güvenliği ve uygulanması için emniyet personeli dahil toplam 74 bin 494 görevli sahada hazır bulunacak. Ayrıca 293 ÖSYM Engelli Temsilcisi denetim yapacak. Adaylara destek amacıyla 11 bin 903 okuyucu, 17 bin 17 işaretleyici ve 11 bin 211 hem okuyucu hem işaretleyici görev yapacak.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÜCRET MUAFİYETİ

Toplumsal eşitlik ilkesi gereği, sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmadı. Bu haktan 394 aday yararlandı. Ayrıca ceza infaz kurumlarında bulunan 109 hükümlü/tutuklu aday için 49 bina sınav merkezi haline getirildi.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SINAV KAÇ YIL GEÇERLİ?

Adayların merakla beklediği EKPSS sonuçları 14 Mayıs'ta ilan edilecek. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Kura yöntemiyle yerleşecek adayların kayıtları iki yılda bir alınmaya devam edecek ve kura kaydı yaptıranlar da dört yıl içindeki alımlara başvuru yapabilecek.

CUMARTESİ GÜNÜ E-YDS HEYECANI

ÖSYM’nin yoğun hafta sonu mesaisi sadece EKPSS ile sınırlı değil. Cumartesi günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da 15 elektronik salonda e-YDS 2026/3 (Farsça, Yunanca, Bulgarca) düzenlenecek. Saat 13.45’te başlayacak ve 180 dakika sürecek sınava 1020 aday katılacak, 160 görevli ise sınavın koordinasyonunu sağlayacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, her iki sınav için de tüm adaylara başarılar dileyerek hazırlıkların eksiksiz tamamlandığını vurguladı.