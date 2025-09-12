200 mezarın bulunduğu bölgeden yol geçecekti: Karar belli oldu

Antalya'daki Selanik göçmenlerinin Andızlı Mezarlığı'ndaki yakınlarına ait 200'e yakın mezarın üzerinden geçecek yol projesine karşı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yapılan başvuruda karar çıktı. Kurul projeye karşı yapılan başvuruya olumlu yanıt verdi.

Antalya'da Kurtuluş Savaşı sonrasında kentteki Rumlarla Selanik'teki Türkler arasındaki mübadeleyle 1924 yılında gelen ve 'Selanik mübadilleri' veya 'Selanik muhacirleri' olarak bilinen ailelerin büyüklerine ait Andızlı Mezarlığı'ndaki mezarların olduğu alanda mayıs ayında yol yapım çalışması başlatılmıştı.

Mezarlığın duvarının bir bölümü yıkılarak başlatılan yol çalışması, Selanik göçmenlerinin tepkisi üzerine mezarların bulunduğu sınırda durdu.

Selanik göçmenleri, bir bölümü yıkılan taş duvarın eski bir su yolu olduğu gerekçesiyle, tescillenerek koruma altına alınması için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuru yaptı.

MEZARLARI KURTARACAK KARAR ÇIKTI

Koruma Kurulu'ndan, Selanikli göçmenlerin büyüklerine ait mezarları da kurtaracak bir karar çıktı. Kurul; Yüksekalan Mahallesi'nde tescilli Andızlı Mezarlığı koruma alanında kısmen kalan 370 ada 231 parselde tespit edilen su yolu kalıntılarının, 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' olarak tescil edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

