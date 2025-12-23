Son Dakika | Payco'nun beyin takımı gözaltında! Kara para operasyonunda ikinci dalga

Son Dakika | Payco'nun beyin takımı gözaltında! Kara para operasyonunda ikinci dalga
Yayınlanma:
Son dakika.... İstanbul merkezli kara para soruşturmasında elektronik para şirketi PAYCO’ya yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Teknik kadrolar hedefteydi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığıyla elde edilen gelirlerin elektronik para şirketi PAYCO üzerinden aklandığı öne sürüldü. Savcılığa göre; paralar hem yurt içi hem yurt dışındaki şirketlere aktarılırken, yazılım ve finansal yönlendirmelerle izleri silinmeye çalışıldı.

BEYİN TAKIMI TEKNİK GÖZALTINDA

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; soruşturmanın ikinci aşamasında, elektronik para hesaplarının yönetimi ve transfer zincirlerinin kurulmasında rol oynadığı iddia edilen yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticileri hedef alındı.

PAYCO'ya el konuldu, yöneticiler gözaltında!PAYCO'ya el konuldu, yöneticiler gözaltında!

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. Böylece ilk aşamayla birlikte toplam 39 şüpheli hakkında işlem yapılmış oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Türkiye
Okul müdürünü vuran çocuğun paylaşımı ortaya çıktı
Okul müdürünü vuran çocuğun paylaşımı ortaya çıktı
Son dakika | Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon
Son dakika | Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon