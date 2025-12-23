Son Dakika | Payco'nun beyin takımı gözaltında! Kara para operasyonunda ikinci dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığıyla elde edilen gelirlerin elektronik para şirketi PAYCO üzerinden aklandığı öne sürüldü. Savcılığa göre; paralar hem yurt içi hem yurt dışındaki şirketlere aktarılırken, yazılım ve finansal yönlendirmelerle izleri silinmeye çalışıldı.

BEYİN TAKIMI TEKNİK GÖZALTINDA

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; soruşturmanın ikinci aşamasında, elektronik para hesaplarının yönetimi ve transfer zincirlerinin kurulmasında rol oynadığı iddia edilen yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticileri hedef alındı.

PAYCO'ya el konuldu, yöneticiler gözaltında!

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. Böylece ilk aşamayla birlikte toplam 39 şüpheli hakkında işlem yapılmış oldu.