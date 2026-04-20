İSKİ'den 2 ilçeye uyarı: Arnavutköy ve Maltepe'de sular kesiliyor!

20 Nisan 2026 Pazartesi günü İstanbul’un Arnavutköy ve Maltepe ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Arnavutköy’de kesinti yaklaşık 3 saat sürecekken, Maltepe’de yaklaşık 1 saat devam edecek. İSKİ, kesintilerin mahalle mahalle planlandığını açıkladı.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İSKİ: İstanbul'un su karnesi, 5 yıl öncesini aratıyor!İSKİ: İstanbul'un su karnesi, 5 yıl öncesini aratıyor!

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

Arnavutköy - Taşoluk Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 10:18 - 13:00 (Tahmini) | Süre: ~2 saat 42 dakika
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

20 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE SU KESİNTİSİ

Maltepe - Küçükyalı Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 09:56 - 11:00 (Tahmini) | Süre: ~1 saat 4 dakika
  • Sebep: 100 mm çaplı şebeke hattı arızası

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bahçelievler ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Pendik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sarıyer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Silivri ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şile ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Tuzla ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Türkiye
AKP sessiz kaldı ama Ahmet Hakan bile Tom Barrack'a yüklendi
AKP sessiz kaldı ama Ahmet Hakan bile Tom Barrack'a yüklendi
İstanbul'u saracak kara bulutları açıkladı: AKOM '7 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İstanbul'u saracak kara bulutları açıkladı: AKOM '7 derece birden düşecek' diyerek uyardı
Son dakika | Okul saldırganının arkadaşı açıkladı: Okula saldıracağını söylemişti!
Son dakika | Okul saldırganının arkadaşı açıkladı: Okula saldıracağını söylemişti!