20 Memleket Partili CHP'ye katıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 24 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’ye katılmıştı.

İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin kapatılmasıyla Edirne Memleket Partisi İl Başkanı Süheyl Tunçyürek'ün ve 20 memleket partisi üyesi CHP'ye katıldı.

DÜZENLENEN TÖRENLE ROZETLERİ TAKILDI

Üyelere Edirne Merkez İlçe Başkanlığında düzenlenen törenle rozetleri takıldı.

Düzenlenen rozet töreninde CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Memleket Partisi İl Başkanı Süheyl Tunçyürek ve Memleket Partisi üyeleri yer aldı.

"CHP ÜLKESİNİ SEVENLERLE BÜYÜYOR"

Cumhuriyet Halk Partisinin birleşmeci bir parti olduğuna dikkat çeken CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan şöyle konuştu:

“Cumhuriyet Halk Partisi büyüyor. Gönülden bu partinin yanında olmak isteyen ve ülkesini sevenlerle birlikte büyüyor. AK Parti büyüyor. Parayı, rantı ve karşısında para alanlarla büyüyor.

Bizim aramızdaki temel fark budur ve bu farkı da sizler yansıtıyorsunuz. O yüzden bazı şeyleri insanlar dile getiremiyorlar. İşte bu yüzden ben sizin milletvekilinizim. Ben dile getirebileyim diye milletvekilinizim. Çok zor bir ülkede yaşıyoruz.”

"CHP BÜTÜNLEŞME ALANI"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise şöyle konuştu:

“Sanıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi tek başına yalnız bir şekilde mücadele veriyor. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi dağılıyor, kaybediyor, gün geçtikçe azalıyor. Halbuki öyle olmuyor.

Biz bu sokakta görüyoruz. Mitinglerde görüyoruz. Vekilimin de dediği gibi gerçekten ülkesini seven, vatanını düşünen herkes bir çatı altında toplanmak istiyor. Burası çatışma alanı değil. Cumhuriyet Halk Partisi birleşme bütünleşme alanı.

"ASLA BİRBİRİMİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ"

Biz tüm ülkede yaratılmaya çalışılan bu iklim gibi aynı şeyi şehrimizde de yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar birlikte ve beraber olursak, ne kadar dayanışma içinde olursak o kadar kıymetli o kadar da güçleneceğiz. Asla birbirimizi ötekileştirmeyeceğiz. Fikir ayrılıklarımız olabilir ama bu baba ocağında her zaman korumak istediğimiz değerler bir olacak.”