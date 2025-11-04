2 yaşındaki çocuğu kargo aracı hayattan kopardı: Kaza göz göre göre geldi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde kan donduran bir kaza meydana geldi.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, kargo dağıtımı yapılan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, hareket ettiği sırada Leyla Şaylı'ya çarptı.



MİNİK LEYLA HAYATA TUTUNAMADI

Durumu fark eden sürücü, küçük Leyla'yı aracıyla Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Leyla Şaylı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra sürücü gözaltına alınırken, Şaylı’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi.

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aniden hareket eden aracın önünden geçen Leyla Şaylı’ya çarptığı, çevredekilerin panikle yardıma koştuğu, sürücünün de yaralı çocuğu araca alarak hastaneye götürdüğü anlar da görüntülerde yer aldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.