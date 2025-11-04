2 yaşındaki çocuğu kargo aracı hayattan kopardı: Kaza göz göre göre geldi

2 yaşındaki çocuğu kargo aracı hayattan kopardı: Kaza göz göre göre geldi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2 yaşındaki Leyla Şaylı, hareket halindeki kargo aracı durduğu esnadan aracın önüne geçti. Şoförün görmediği Şaylı, tekrar hareket etmeye başladığı esnada aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde kan donduran bir kaza meydana geldi.

12-yasindaki-cocuk-kargo-aracinin-altinda-kaldi.jpg

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, kargo dağıtımı yapılan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, hareket ettiği sırada Leyla Şaylı'ya çarptı.

2-yasindaki-cocugu-kargo-araci-hayattan-kopardi-kaza-goz-gore-gore-geldi.jpg
,

MİNİK LEYLA HAYATA TUTUNAMADI

Durumu fark eden sürücü, küçük Leyla'yı aracıyla Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Leyla Şaylı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra sürücü gözaltına alınırken, Şaylı’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi.

2-yasindaki-cocugu-kargo-araci-hayattan-kopardi.jpg

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aniden hareket eden aracın önünden geçen Leyla Şaylı’ya çarptığı, çevredekilerin panikle yardıma koştuğu, sürücünün de yaralı çocuğu araca alarak hastaneye götürdüğü anlar da görüntülerde yer aldı.

kaza-goz-gore-gore-geldi.jpg

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Son dakika | Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur
Son dakika | Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur
17 yaşındaki zanlı 'intikam' için dükkan kurşunladı
17 yaşındaki zanlı 'intikam' için dükkan kurşunladı
İzmir'de 'Saraçlar' operasyonu: 1.8 milyarlık para trafiği
İzmir'de 'Saraçlar' operasyonu: 1.8 milyarlık para trafiği