2 polisi şehit eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Ahiret hayatına geçmek istiyordum

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ı şehit eden 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül’ün ifadesi ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada saldırganın sosyal medya hesaplarında IŞİD terör örgütüne ait propaganda içerikleri, silahlarla çekilmiş görüntüler ve evde yaptığı silah eğitimine dair kayıtlar bulundu.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre saldırgan ifadesinde İzmir Fuarı'na saldırı planladığını belirterek, "Aklıma Balçova Ata Caddesi'ndeki bir bara saldırı yapma fikri geldi" ifadelerini kullandı.

“SİLAH MERAKIM BABAMLA BAŞLADI”

Bigül ifadesinde şunları söyledi:

“Silahla ilk temasım 7 yaşımda oldu, ilk kez babamla havalı tüfekle şişeye ateş ettim. Daha sonra silah kursuna gittim. Babam Nuhver Bigül ile tabancayla atış yapmak için bir kez poligona da gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle poligonda atış yapmaya gittim.”

“SON BİR İKİ AYDIR BİR ŞEYLER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORDUM”

“İnternetten IŞİD eylemlerini izledim, Bekir El Bağdadi’nin internette konuşmalarını dinledim. 2 yıl önce 400 liraya sustalı bıçak satın aldım. Ayrıca 2 tane kelebek bıçağım var. Evde bıçak koleksiyonu yaptım. Ailem de biliyordu. Maske ile gezmek hoşuma gidiyordu. Kapıda silahla ve maskeli fotoğraflarımı kendim çektim. Son bir iki aydır bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Bir an önce ahiret hayatına geçmek istiyordum. Okula gitmek istemiyordum.”

“ÖNCE BARA SALDIRMAYI PLANLADIM”

“İzmir Fuarı’na saldırmayı düşündüm, sonra vazgeçtim. Daha sonra Balçova Ata Caddesi’ndeki bir bara saldırı yapmayı planladım. Orada alkol içildiği için saldırmak istedim ama sonra olmayacağını düşündüm. Evimizin yakınındaki polis karakoluna saldırmaya karar verdim. Gece bu düşünceyle uyudum, sabah kararım netleşti.”

“MERMİLERİ ÖNCEDEN HAZIRLAMIŞTIM”

“Karakola saldırmadan önce eşofman ve tişört giydim. Üzerime ceket giydim, maskemi taktım. Dolaptan otomatik av tüfeğini aldım. Mermileri sırt çantasına Ağustos ayında koymuştum. Çantama ayrıca el yapımı patlayıcı, sustalı bıçak, peçete, kolonya ve makas koydum. Patlayıcıları torpilleri birleştirip çelik bilyelerle hazırlamıştım.”

“POLİSLERE ATEŞ ETTİM”

“Annem işe gitmişti, babam uyuyordu. Evden çıktım, en yakın karakola koştum. Bahçede oturan iki polis memuruna ateş ettim. İkisini yaraladım. Caddede koşarken tüfeğe mermi doldurmaya çalıştım. Elinde silah olan birini görünce ateş ettim, yere düştü ama bana ateş etmeye devam etti. Vurulduktan sonra bilinçli olarak ateş etmedim. Çatışma sırasında el yapımı patlayıcıları fırlattım, amacım bana daha çok ateş edilmesini sağlamaktı. Pişmanım.”

OLAY

8 Eylül’de meydana gelen saldırıda 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Olayın ardından 27 şüpheli gözaltına alındı. 16’sı küçük 18 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, saldırgan Eren Bigül, babası Nuhver Bigül ve 5 yabancı uyruklunun da aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.