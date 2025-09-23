2 metrobüs durakta çarpıştı: Seferler aksadı
Yayınlanma:
Kadıköy Acıbadem'de 2 metrobüs çarpıştı. Durakta bekleyen bir metrobüse durağan gelen mettrobüs duramayarak arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi
İstanbul'da Acıbadem metrobüs durağında 2 metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi. Kaza yeri ve sonrası kameraya yansıdı.
Kaza nedeni ile seferlerde aksamalar yaşandı.
2 METROBÜS DURAKTA ÇARPIŞTI
Edinilen ilk bilgilere göre; Beylikdüzü istikametine seyreden iki metrobüs birbirine kaza yaptı. Acıbadem metrobüs durağında gerçekleşen kazada durakta bekleyen metrobüse arkasındaki metrobüs çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolcular kısa süreli panik yaşarken kazayı yapan metrobüsün ön kapısı ve camı kırıldı.
Yaralanma bilgisi bulunmayan kazaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.