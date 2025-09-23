2 metrobüs durakta çarpıştı: Seferler aksadı

Kadıköy Acıbadem'de 2 metrobüs çarpıştı. Durakta bekleyen bir metrobüse durağan gelen mettrobüs duramayarak arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi