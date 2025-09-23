2 metrobüs durakta çarpıştı: Seferler aksadı

2 metrobüs durakta çarpıştı: Seferler aksadı
Yayınlanma:
Kadıköy Acıbadem'de 2 metrobüs çarpıştı. Durakta bekleyen bir metrobüse durağan gelen mettrobüs duramayarak arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da Acıbadem metrobüs durağında 2 metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi. Kaza yeri ve sonrası kameraya yansıdı.

Kaza nedeni ile seferlerde aksamalar yaşandı.

2 METROBÜS DURAKTA ÇARPIŞTI

Edinilen ilk bilgilere göre; Beylikdüzü istikametine seyreden iki metrobüs birbirine kaza yaptı. Acıbadem metrobüs durağında gerçekleşen kazada durakta bekleyen metrobüse arkasındaki metrobüs çarptı.

2-metrobus-durakta-carpisti-seferler-aksadi.jpg

Çarpmanın etkisiyle yolcular kısa süreli panik yaşarken kazayı yapan metrobüsün ön kapısı ve camı kırıldı.

Yaralanma bilgisi bulunmayan kazaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

