2 kadın pompalı tüfekle apartmanı taradı

Polis, Çorum'da bir apartmana pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçan iki kadının bulunması için çalışma başlattı.

Olay, Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi'nde meydana geldi. Ellerinde pompalı tüfek bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kadın bir binanın önüne geldi.

BİNANIN 5'NCİ KATINA ATEŞ AÇILDI

Binanın 5'inci katındaki daireyi hedef alan iki kadın daireye ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonucu dairenin camları kırılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri saldırının, caddede park halinde bulunan bir tırın arkasında gizlenen iki kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.