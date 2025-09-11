2 belediye başkanı AKP'ye geçti! Tesadüf bu ya... O da denetime girmiş

2 belediye başkanı AKP'ye geçti! Tesadüf bu ya... O da denetime girmiş
Yayınlanma:
Muhalefetten 2 belediye başkanı AKP MKYK toplantısında AKP'ye geçti! Erdoğan'ın rozetlerini bizzat taktığı öğrenilirken Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun CHP'den AKP'ye geçişine ilişkin iddialar 'Tesadüf bu ya... O da denetime girmiş' yorumuna neden oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP rozeti ile belediye başkanı seçilip AKP'ye geçenlerin sayısı arttı. CHP lideri Özgür Özel, Çerçioğlu'nun istifasının nedenine ilişkin CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları işaret etmişti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun da telefonlarını kapattığı ve AKP'ye geçmek için Ankara'ya yola çıktığı iddia edilmişti. Bir parti transferinin de YRP tarafında yaşanacağı ifade edilirken AKP MKYK'dan haber geldi.

2 BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE GEÇTİ!

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

2-belediye-baskani-akpye-gecti-denetime-giren-durmuyor.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısında, AKP’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

whatsapp-gorsel-2025-09-11-saat-15-09-33-4916b1da.jpg

AKP'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti'mize katıldı. Başkanlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, Konya'mız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz."

TESADÜF BU YA... O DA DENETİME GİRMİŞ

Çerçioğlu gibi Ustaoğlu'nun da belediyede usulsüz işler yapıldığına yönelik iddialar sonrası istifa kararı aldığı, müfettişlerin denetimi devam ederken kendisini güvenceye almak için AKP'ye geçtiği iddia ediliyor.

CHP Seydişehir İlçe Örgütü konuyla ilgili olağanüstü toplanırken, Hasan Ustaoğlu'nun telefonlarını kapattığı ve partililerin ulaşamadığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

