1'i polis 4 kişi yaralandı: Tüfekle etrafa ateş açan kişi yakalandı

Bayrampaşa'da bir kişi caddede, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Olayda 1'i polis 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saat 04.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

‘Kız isteme’ kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı‘Kız isteme’ kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı

RASTGELE ATEŞ AÇTI YOLDAN GEÇEN 3 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli şüpheli pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar olay anında yoldan geçen 3 kişiyi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN POLİSE DE ATEŞ ETTİ: 1 POLİS YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekiplerini gören şüpheli S.A., tüfeğiyle yeniden ateş etmeye başladı. Çıkan saçmalar bu kez ekip otosuna ve 1 polis memuruna isabet etti. Ekiplerin uzun uğraşının ardından S.A. gözaltına alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

5 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelinin 5 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

