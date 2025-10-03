19 yıl sonra aydınlanan cinayette yeni gelişme: Ev sahibi mahkemede

Kahramanmaraş'ta yaşayan Fatma Alıç (31) ve kardeşi Gülcan Alıç'tan (24), 2005 yılında aniden ortadan kaybolmalarının ardından bir daha haber alınamadı. Yıllar sonra, 2024 yılında polise başvuran yakınları, kardeşlerin kayıp olduğunu bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel bir ekip, dosyayı yeniden açtı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, iki kardeşin cinayete kurban gittiği tespit edildi.

İstanbul'daki kadın cinayetinin şüphelisi Özbekistan'da yakalandı! Kan donduran itiraf

İTİRAF VE KEMİKLERİN BULUNMASI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla ilgili olarak Gülcan Alıç'ın dini nikahla birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli (63), onun kuzeni Mevlüt Doğan (60), Yediminareli'nin bir diğer dini nikahlı eşi Y.K. ve onun kız kardeşi A.K.'yı 2024 yılı Kasım ayında gözaltına aldı. Sorgu sırasında şüphelilerden Mevlüt Doğan suçunu itiraf ederek, Alıç kardeşleri öldürdükten sonra bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini anlattı. Doğan'ın gösterdiği yerde yapılan kazı çalışmalarında, Gülcan ve Fatma Alıç'a ait olduğu belirlenen kemikler bulundu. Bu gelişmenin ardından Behçet Yediminareli ile Mevlüt Doğan tutuklanırken, Y.K. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mevlüt Doğan, cezaevine götürülürken gazetecilere dönerek, "İkisini de ben öldürdüm" dedi.

Behçet Yediminareli

BAĞ EVİNİN SAHİBİ TANIK KÜRSÜSÜNDE

Sanıklar hakkında 'Birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Behçet Yediminareli ile Mevlüt Doğan, avukatları ve Alıç kardeşlerin yakınları katıldı. Tutuksuz sanıklar Y.K. ve A.K.'nın katılmadığı duruşmada, cinayetlerin işlendiği ve cesetlerin gömüldüğü bağ evinin sahibi Ali K. tanık olarak dinlendi.

2005 yılında kaybolan ve cinayete kurban gittikleri ortaya çıkan Fatma Alıç (31) ile kardeşi Gülcan Alıç'ın (24) cesetlerinin bulunduğu bağ evinin sahibi Ali K., davanın ikinci duruşmasında tanık olarak dinlendi.

"İKİ AYRI KADIN 'BEHÇET'İN EŞİYİM' DİYEREK MEKTUP GETİRDİ"

İnşaat mühendisi olduğunu ve sanık Behçet Yediminareli'yi kalıp ustası olarak tanıdığını belirten Ali K., Yediminareli ile yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı: "Bir gün benim ofisime elinde mektupla bir kadın geldi, 'Ben Behçet'in eşiyim. Eşim tutuklandı, size bir mektup gönderdi' dedi. Mektupta iftiraya uğradığını ve eşi ile çocuklarına yardımcı olmamı istiyordu. Ben de yardımcı oldum. Aradan 1 hafta geçtikten sonra bir başka kadın daha geldi elinde mektupla, 'Ben de Behçet'in imam nikahlı eşiyim. Behçet bana herhangi bir sıkıntım olduğunda size müracaat etmemi söyledi' dedi. Ben de 'Bir ihtiyacınız olursa yardımcı olurum' dedim."

"KAFAYI DİNLEMEK İÇİN BAĞ EVİNİN ANAHTARINI İSTEDİ"

Ali K., Yediminareli'nin cezaevinden çıktıktan sonra kendisini ziyaret ettiğini ve bağ evini istediğini şöyle anlattı: "Bir gün Behçet usta çıktı geldi, 'Ağabey ben suçsuzluğumu ispat ettim, şu anda serbestim. İçeride çok yıprandım, müsaade edersen senin bağ evinde 1 hafta kafayı dinlemek istiyorum' dedi. Ben de anahtarı verdim. Bir gün bağ evine yakın bir yere kalıp ustamı götürdüm. Dönüşte de selam vermek için bağ evine gittim. Kapıyı Behçet açtı, 10 metre arkasında da imam nikahlı eşi vardı. Beni içeri davet ettiler ama ben içeri girmeden hal hatır sorduktan sonra çektim, gittim. 1 hafta sonra Behçet usta anahtarı getirdi. Olayla ilgili herhangi bir bilgim yok. Bu olay bana intikal ettiğinde, benim için de büyük bir şok oldu. Bin yıl düşünsem, bin yıl yaşasam böyle bir olayın yaşanabileceğine ihtimal bile vermezdim."

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanık beyanının ardından söz alan tutuklu sanıklar Behçet Yediminareli ile Mevlüt Doğan, ilk duruşmadaki savunmalarını tekrar ederek suçlamaları reddetti ve beraatlerini talep etti. Beyanların ardından mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek 8 Ocak olarak yeni duruşma gününü belirledi.