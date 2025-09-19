18 yaşındaki çiftçi feci şekilde hayatını kaybetti

18 yaşındaki çiftçi feci şekilde hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Iğdrı'da hayvanlarını otlatmak için gittiği arazide yıldırım isabet eden 18 yaşındaki çiftçi Murat Satı yaşamını yitirdi.

Iğdır'da hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden 18 yaşındaki çiftçi Murat Satı, hayatını kaybetti.

HAYVANLARINI OTLATIRKEN YILDIRIM İSABET ETTİ

Feci olay Iğdır'ın Yassıbulak köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan 18 yaşındaki Murat Satı'nın hayvanlarını otlatmak için gittiği araziye yıldırım isabet etti.

Yıldırım isabet etmesiyle hareketsiz bir şekilde yere yığılan genç çiftçiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GENÇ ÇOBAN MURAT SATI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, çiftçilik yapan 18 yaşındaki Murat Satı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak:AA

Türkiye
