Antalya'da hafif virajlı orman yolunda meydana gelen kazada 17 yaşında bir hayat 60 metrelik uçurumda son buldu. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlanırken 17 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü Batuhan D. yaralanırken, yanındaki Muhammet Ali Öztürk (17) hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.30 sıralarında Sugözü Grup Yolu’ndaki Küçüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan D.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, hafif virajlı yola girdiği sırada yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Mahallelinin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobile güçlükle ulaştı. Ekiplerin ilk incelemesinde sürücü Batuhan D.'nin yaralı olduğu, yanındaki Muhammet Ali Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlileri tarafından Batuhan D.’ye ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı.

Bölgenin ormanla kaplı dik yamaçta olması nedeniyle ekipler Batuhan D.’nin yola taşınmasında büyük uğraş verdi. Batuhan D. yukarı taşınıp Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Öztürk'ün cenazesi ise nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası dik yamaçtan cenaze aracına taşınıp Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

