Bursa'da 4 ilçede su kesintisi var: Süre 9 saate kadar çıkıyor!
17 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
17 Nisan 2026 Cuma günü Bursa’nın 4 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
17 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa - Cumhuriyet ve Çevre Mahalleleri
- Tarih: 13.04.2026 - 17.04.2026
- Saat: 09:00 - 18:00 — Süre: Günlük 9 saat (zaman zaman)
- Konum: Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Viraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı müntefil cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması ihtimali
Mustafakemalpaşa - Züferbey ve Çevre Mahalleleri
- Tarih: 14.03.2026 - 18.04.2026 (Başlangıç tarihi Mart ayı — kaynaktan doğrulanması önerilir)
- Saat: 09:00 - 18:00 — Süre: Günlük 9 saat (zaman zaman)
- Konum: Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı müntefil cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması ihtimali
17 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
Nilüfer - Fethiye Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 09:30 - 10:30 — Süre: 1 saat
- Konum: Fethiye Mahallesi, Akdağlar Sokak ve Civarı (C4_B40 Alt Bölgesi)
- Sebep: Şebeke arızası
Nilüfer - Işıktepe Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 09:50 - 12:00 — Süre: 2 saat 10 dakika
- Konum: Işıktepe Mahallesi, Meydan Sokak ve Civarı (C4_B40 Alt Bölgesi)
- Sebep: Şebeke arızası
Nilüfer - 30 Ağustos Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 09:00 - 18:00 — Süre: 9 saat
- Konum: 30 Ağustos Mahallesi, 106. Sokak
- Sebep: Ana boru arızası
17 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
Osmangazi - Sırameşeler Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 10:20 - 11:20 — Süre: 1 saat
- Konum: Sırameşeler Mahallesi, Çimen Sokak ve Civarı (C4_D02 Alt Bölgesi)
- Sebep: Şebeke arızası
17 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
Yıldırım - Ortabağlar Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 09:50 - 12:00 — Süre: 2 saat 10 dakika
- Konum: Ortabağlar Mahallesi, Varlık Sokak ve Civarı (C3_D15 Alt Bölgesi)
- Sebep: Şebeke arızası
Yıldırım - Yunusemre Mahallesi
- Tarih: 17.04.2026
- Saat: 10:10 - 12:10 — Süre: 2 saat
- Konum: Yunusemre Mahallesi, Kılavuz Sokak ve Civarı (C4_D23 Alt Bölgesi)
- Sebep: Şebeke arızası
17 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
17 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.