Bursa'da uzun kesinti: 8 saate hazır olun
17 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
17 Nisan 2026 Cuma günü Bursa’nın 9 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
17 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İNEGÖL - ÇAYYAKA
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Çayyaka
Sebep: Abone Bağlama
17 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
KARACABEY - ÇAVUŞ
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Çavuş
Sebep: Kesici Değişimi
KARACABEY - DAĞKADI
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Dağkadı
Sebep: Kesici Değişimi
17 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
MUDANYA - HALİTPAŞA
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat
Konum: Gazi Murat Çelik, Şehit Ömer Halisdemir, Değirmendere, Agah Bursalı
Sebep: Bina OG Şalt Bakım
17 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
MUSTAFAKEMALPAŞA - TATKAVAKLI
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 20:00 - 21:00 - Süre: 1 Saat
Konum: 39, Atatürk, Tatkavaklı Çalışkan
Sebep: Talep Açma - Kesme
MUSTAFAKEMALPAŞA - BARIŞ
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 20:00 - 21:00 - Süre: 1 Saat
Konum: 104 Nolu, Atatürk, Prof. Dr. Namık Ayvalıoğlu
Sebep: Talep Açma - Kesme
17 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
NİLÜFER - GÜMÜŞTEPE
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 18:00 - 19:00 - Süre: 1 Saat
Konum: Yeşilbahçe, Taşküme
Sebep: Abone Bağlama
NİLÜFER - ODUNLUK
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 17:00 - 18:00 - Süre: 1 Saat
Konum: Kalemli
Sebep: Abone Bağlama
NİLÜFER - KAYAPA
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 11:00 - Süre: 1 Saat
Konum: Nur
Sebep: Abone Bağlama
NİLÜFER - ÜRÜNLÜ
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 Saat
Konum: Ürünlü
Sebep: Abone Bağlama
17 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ORHANGAZİ - YENİKÖY
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 13:00 - 14:30 - Süre: 1.5 Saat
Konum: Yeniköy
Sebep: Abone Bağlama
ORHANGAZİ - ÜREĞİL
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 14:30 - 16:00 - Süre: 1.5 Saat
Konum: Üreğil
Sebep: Abone Bağlama
17 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi - İsmetiye
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: İsmetiye Mahallesi; 1. İstek, İskan, 7. İpek, 1. İmaret, İskele, İslim, 12. Bahçe, 2. İlim, 2. İnen, 2. İlkbahar, 2. İntizam, İrşat, 1. İstiklal, 3. İnan, İrat, 7. İnci sokakları
Sebep: Trafo Değişimi
Osmangazi - Elmaçukur
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Elmaçukur Mahallesi; 17. Yayla, Kırkat, 16. Gazi, 1. Süleymaniye, 14. Çayır, Cemil, Menşur, Sırtlar, Bostanlar, 1. Altyol, Karagöl, Elmaçukur, Yok, Fasulyelidere, Gürgenli sokakları
Sebep: Ağaç Kesim
17 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir - Eğerce
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Eğerce Mahallesi geneli
Sebep: OG Hat Bakım
17 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım - Emirsultan
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
Konum: Emirsultan Mahallesi; Beyatlı, 6. Dik, 4. Okul, 2. Hastane, 1. Merdivenli, 4. Alan, İğdedibi sokakları
Sebep: Kesici Değişimi
Yıldırım - Karamazak
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
Konum: Karamazak Mahallesi; 3. Yayla, Işıklar, 4. Okul, 1. Okul Çıkmaz sokakları
Sebep: Kesici Değişimi
Yıldırım - Eğitim
Tarih: 17.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Eğitim Mahallesi; 1. Bahçe Çıkmaz, 2. Seval, 7. Yıldız, 1. Bayındır, 3. Uludağ, 4. Sedef sokakları ve Şehit Polis Kirman Bülent Aslan Caddesi
Sebep: AG Tesis Çalışması
17 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
17 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.