Bursa'da uzun kesinti: 8 saate hazır olun

Bugün Bursa'da şebeke yenileme, trafo değişimi ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

17 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

17 Nisan 2026 Cuma günü Bursa’nın 9 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

17 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İNEGÖL - ÇAYYAKA

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Çayyaka

  • Sebep: Abone Bağlama

17 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

KARACABEY - ÇAVUŞ

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Çavuş

  • Sebep: Kesici Değişimi

KARACABEY - DAĞKADI

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Dağkadı

  • Sebep: Kesici Değişimi

17 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

MUDANYA - HALİTPAŞA

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Gazi Murat Çelik, Şehit Ömer Halisdemir, Değirmendere, Agah Bursalı

  • Sebep: Bina OG Şalt Bakım

17 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

MUSTAFAKEMALPAŞA - TATKAVAKLI

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 20:00 - 21:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: 39, Atatürk, Tatkavaklı Çalışkan

  • Sebep: Talep Açma - Kesme

MUSTAFAKEMALPAŞA - BARIŞ

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 20:00 - 21:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: 104 Nolu, Atatürk, Prof. Dr. Namık Ayvalıoğlu

  • Sebep: Talep Açma - Kesme

17 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NİLÜFER - GÜMÜŞTEPE

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 18:00 - 19:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Yeşilbahçe, Taşküme

  • Sebep: Abone Bağlama

NİLÜFER - ODUNLUK

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 17:00 - 18:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Kalemli

  • Sebep: Abone Bağlama

NİLÜFER - KAYAPA

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 11:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Nur

  • Sebep: Abone Bağlama

NİLÜFER - ÜRÜNLÜ

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Ürünlü

  • Sebep: Abone Bağlama

17 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ORHANGAZİ - YENİKÖY

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 13:00 - 14:30 - Süre: 1.5 Saat

  • Konum: Yeniköy

  • Sebep: Abone Bağlama

ORHANGAZİ - ÜREĞİL

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 14:30 - 16:00 - Süre: 1.5 Saat

  • Konum: Üreğil

  • Sebep: Abone Bağlama

17 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi - İsmetiye

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

  • Konum: İsmetiye Mahallesi; 1. İstek, İskan, 7. İpek, 1. İmaret, İskele, İslim, 12. Bahçe, 2. İlim, 2. İnen, 2. İlkbahar, 2. İntizam, İrşat, 1. İstiklal, 3. İnan, İrat, 7. İnci sokakları

  • Sebep: Trafo Değişimi

Osmangazi - Elmaçukur

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Elmaçukur Mahallesi; 17. Yayla, Kırkat, 16. Gazi, 1. Süleymaniye, 14. Çayır, Cemil, Menşur, Sırtlar, Bostanlar, 1. Altyol, Karagöl, Elmaçukur, Yok, Fasulyelidere, Gürgenli sokakları

  • Sebep: Ağaç Kesim

17 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenişehir - Eğerce

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Eğerce Mahallesi geneli

  • Sebep: OG Hat Bakım

17 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yıldırım - Emirsultan

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat

  • Konum: Emirsultan Mahallesi; Beyatlı, 6. Dik, 4. Okul, 2. Hastane, 1. Merdivenli, 4. Alan, İğdedibi sokakları

  • Sebep: Kesici Değişimi

Yıldırım - Karamazak

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat

  • Konum: Karamazak Mahallesi; 3. Yayla, Işıklar, 4. Okul, 1. Okul Çıkmaz sokakları

  • Sebep: Kesici Değişimi

Yıldırım - Eğitim

  • Tarih: 17.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Eğitim Mahallesi; 1. Bahçe Çıkmaz, 2. Seval, 7. Yıldız, 1. Bayındır, 3. Uludağ, 4. Sedef sokakları ve Şehit Polis Kirman Bülent Aslan Caddesi

  • Sebep: AG Tesis Çalışması

17 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

17 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

17 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

