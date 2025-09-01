16 yaşındaki genç sulama kanalında can verdi

16 yaşındaki genç sulama kanalında can verdi
Yayınlanma:
Şanlıurfa'da Ethem Poyraz Ovaçin, ayağının kayması sonucu sulama kanalına düştü ve yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki Ethem Poyraz Ovaçin, öğle saatlerinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Ozanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ovaçin, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek evlerinin yakınından geçen sulama kanalına düştü.

Akıntıya kapılan Ovaçin’i gören çevredeki kişiler hemen yardımına koştu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ovaçin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

dustugu-sulama-kanalinda-boguldu-892644-265093.jpg

dustugu-sulama-kanalinda-boguldu-892643-265093.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

