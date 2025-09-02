15 yıl sonra katil olduğu ortaya çıkmıştı! Firari doktor ölü bulundu

Yayınlanma:
Erzurum'da 12 gün önce ormanlıkta cansız bedeni bulunan şahsın, 15 sene önce işlediği cinayet nedeniyle firar eden Doktor Erdal Bektaş olduğu ortaya çıktı.

Erzurum’da 22 Temmuz'da ormanlık alanda bulunan ve bedeni tamamen çürümüş bir erkeğe ait olan cesedin, 2006 yılında Sakarya’da öldürülen Gökhan Atakan’ın firari katil zanlısı Dr. Erdal Bektaş’a ait olduğu tespit edildi.

Bektaş, Erzurum Adliyesi’nde SEGBİS üzerinden bağlandığı karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra firar etmişti. Mahkemenin Erzurum Savcılığı'na sanığın gözaltına alınması gerektiğini bildirmesine rağmen SEGBİS odasında görevli polis “Başka bir görev için” odadan ayrılmış, Bektaş duruşma sonrası adliyeden kaçmıştı. 48 gün boyunca aranan Bektaş’ın cansız bedeni, Palandöken ile Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı yakınındaki ormanda bulundu.

Cesedi bulan isim ise eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca oldu. Koşu yaptığı sırada ağaç dibinde hareketsiz bir beden gören Karaca, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çürümüş bir erkek cesediyle karşılaştı. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

12punto'nun haberine göre; 2006 yılında Sakarya Nehri’nde mühendis Gökhan Atakan’ın cansız bedeni bulunmuştu. Eşi Yeliz Atakan, eşinin karpuz yıkarken nehre düşüp boğulduğunu söylemişti. Olay kaza olarak kayıtlara geçmişti. Ancak 16 yıl sonra, 2022 yılında ortaya çıkan bir ses kaydı cinayeti yeniden gündeme getirdi.

Yeliz Atakan’ın ikinci eşine gönderdiği ses kaydında, cinayet tüm ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Atakan, sevgilisi Dr. Erdal Bektaş’la birlikte Gökhan Atakan’ı Sakarya Nehri’nden doldurdukları suyla klozette boğduklarını, ardından cesedi tekrar nehre attıklarını itiraf ediyordu.

Olay günü Bektaş’ın telefonunun hem sabah hem gece nehir kenarında sinyal verdiği tespit edildi. Oysa Bektaş, o gün İstanbul’da bir hastanede nöbetçi görünüyordu. Ancak yerine laborantı geçmiş, nöbet çizelgesine de kendi adına sahte imza atmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

