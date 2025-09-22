15 yaşındaki çocuğu istismar eden erkeğin cezası belli oldu

15 yaşındaki çocuğu istismar eden erkeğin cezası belli oldu
Yayınlanma:
Kayseri'de sevgilisinin 15 yaşındaki kızına cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan O.P. 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 15 yaşındaki kız çocuğuna istismar bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan O.P. 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMARDAN TUTUKLANMIŞTI

29 Ocak’ta, iddiaya göre O.P., sevgilisinin kızı E.A.’ya annesi markete gittiği sırada cinsel istismarda bulundu. Mağdurun durumu annesine anlatmasının ardından yapılan şikayet sonrası soruşturma başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu şüpheli O.P. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

İstismar davasında skandal karar! Tutuksuz yargılanan müftünün yurt dışı yasağı kaldırıldıİstismar davasında skandal karar! Tutuksuz yargılanan müftünün yurt dışı yasağı kaldırıldı

18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık O.P. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu söyleyen O.P., cinsel istismarda bulunmadığını öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık O.P.’yi 'çocuğun cinsel istismar' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak:DHA

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Türkiye
İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrikler kesintileri geliyor
8 saatlik elektrikler kesintileri geliyor
14 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü
14 yaşındaki çocuk 15 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü
İzmir açıklarında deprem meydana geldi
İzmir açıklarında deprem meydana geldi