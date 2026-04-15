10 saat sürecek: BUSKİ'den 5 ilçe için dev su kesintisi uyarısı

15 Nisan 2026 Çarşamba günü Bursa’nın Gemlik, Mustafa Kemal Paşa, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada Mustafa Kemal Paşa’da kesintilerin aralıklarla yaklaşık 9 saat süreceği, Nilüfer’de ise kesintinin aralıksız 10 saate kadar devam edeceği bildirildi. Diğer ilçelerdeki kesintilerin ise mahalle mahalle planlandığı açıklandı.