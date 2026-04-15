10 saat sürecek: BUSKİ'den 5 ilçe için dev su kesintisi uyarısı
15 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
15 Nisan 2026 Çarşamba günü Bursa’nın 5 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
15 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ
Bursa, Gemlik – Hamidiye, Dr. Ziya Kaya, Eşrefdinçer Mahalleleri
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 saat
- Konum: Hamidiye, Dr. Ziya Kaya ve Eşrefdinçer Mahalleleri geneli
- Sebep: Bakım-onarım çalışması (BUSKİ İşmetler 1 Daire Başkanlığı Gemlik Şube Müdürlüğü)
15 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Bursa, Mustafakemalpaşa – Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan, Hamidiye Mahalleleri
- Tarih: 13.04.2026 – 17.04.2026
- Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 saat/gün (aralıklı)
- Konum: Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı, muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: Kanalizasyon dairesi bakım çalışması kapsamında içme suyu hattı arıza riski
Bursa, Mustafakemalpaşa – Züberbey, Lalaşahin, Yenidere, Orta Mahalleleri
- Tarih: 09.04.2026 – 13.04.2026
- Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: 9 saat/gün (aralıklı)
- Konum: Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı, muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: Kanalizasyon dairesi bakım çalışması kapsamında içme suyu hattı arıza riski
15 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
Bursa, Nilüfer – Kültür Mahallesi
- Tarih: 14.04.2026 (Salı)
- Saat: 09:00 – 19:00 – Süre: 10 saat
- Konum: Kültür Mahallesi; Camili Sokak, Büyük Sokak, Başarı Sokak, Gümüşdere Cadde, Güzel Sokak, Fidanlık Sokak, Güneş Cadde arası
- Sebep: Bakım çalışması (BUSKİ İşmetler 1. Bölge Daire Başkanlığı)
Bursa, Nilüfer – Odunluk Mahallesi
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 08:10 – 14:00 – Süre: 5,5 saat
- Konum: Odunluk Mahallesi, Akpınar Caddesi ve civarı (C3_B32 Alt Bölgesi)
- Sebep: Şebeke arızası
15 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
Bursa, Osmangazi – Akpınar Mahallesi
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 – 13:00 – Süre: 3 saat
- Konum: Akpınar Mahallesi, Şht. Doğan Sevinç Sokak ve civarı (C4_B26 Alt Bölgesi)
- Sebep: Şebeke arızası
Bursa, Osmangazi – Demirtaş Sakarya Mahallesi
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:30 – 12:30 – Süre: 2 saat
- Konum: Demirtaş Sakarya Mahallesi, Ölçer Sokak ve civarı (DMC5_DEMİRTAŞ_GEC Alt Bölgesi)
- Sebep: Şebeke arızası
15 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
Bursa, Yıldırım – Şirinevler Mahallesi
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 09:30 – 11:30 – Süre: 2 saat
- Konum: Şirinevler Mahallesi, B4 Sokak ve civarı (C3_D24 Alt Bölgesi)
- Sebep: Şebeke arızası
Bursa, Yıldırım – Yavuzselim Mahallesi
- Tarih: 15.04.2026 (Çarşamba)
- Saat: 10:00 – 13:00 – Süre: 3 saat
- Konum: Yavuzselim Mahallesi, Yaprak Sokak ve civarı (C3_D16 Alt Bölgesi)
- Sebep: Şebeke arızası
15 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ
15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.