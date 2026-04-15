UEDAŞ duyurdu: Bursa'da 13 noktada ışıklar bugün sönüyor

15 Nisan 2026 Çarşamba günü Bursa'nın İnegöl, Mudanya, Nilüfer, Orhangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. En uzun kesinti Orhangazi'nin Çeltikçi mahallesinde 8 saat, Yıldırım'ın Eğitim mahallesinde ise 6 saat sürecek. Kesintiler bakım ve abone bağlama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

15 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

15 Nisan 2026 Çarşamba günü Bursa’nın 5 ilçesinde 13 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

15 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, İnegöl - Yeniceköy

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 12:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: Demokratlar, Rafet Çavuş, 728. Sokak, 407. Sokak, 406. Sokak, 720. Sokak, 721. Sokak, 727. Sokak, 409. Sokak, 719. Sokak
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, İnegöl - Şehitler

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 12:00 - 14:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: İnegöl Şehitler Yolu
  • Sebep: Abone Bağlama

15 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Mudanya - Ömerbey

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 15:00 | Süre: 5 saat
  • Konum: Bursa Asfaltı, Huzur, 2. Barış, Deniz, Çırna, 2. Pınar
  • Sebep: Bina OG Şalt Bakım

15 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Nilüfer - Yolçatı

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 11:00 | Süre: 1 saat
  • Konum: 22. (330)
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Nilüfer - Demirci

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 10:00 | Süre: 1 saat
  • Konum: Bozyer, Cihangir
  • Sebep: Abone Bağlama

15 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Orhangazi - Çeltikçi

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: Çeltikçi
  • Sebep: OG Hat Bakım

15 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Yenişehir - Gündoğan

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 10:30 - 12:30 | Süre: 2 saat
  • Konum: Bıçakçı, Bilecik, Lapacı
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Yenişehir - Kurtuluş

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 10:30 - 12:30 | Süre: 2 saat
  • Konum: Müftüoğlu, Zühre, Bilecik, Küçük, Yeşil, Beyler
  • Sebep: Abone Bağlama

15 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Yıldırım - Ulus

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 11:00 - 12:00 | Süre: 1 saat
  • Konum: 4. Fidan, 9. Deniz, Narman, Uğureli, 6. Batı, 4. Oğuz, 8. İpek, 4. Özlem, 7. Çayır, 8. Esen, 5. Baş, 3. Atlas, 18. Gül
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Yıldırım - Yavuzselim

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 11:00 - 12:00 | Süre: 1 saat
  • Konum: Yargıç, 2. Yolaç, İtimat, Yeşilay
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Yıldırım - Mevlana

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 11:00 - 12:00 | Süre: 1 saat
  • Konum: 2. Yakın, 2. Yeliz, Yargıç, İtimat
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Yıldırım - Eğitim

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 11:00 - 17:00 | Süre: 6 saat
  • Konum: Şehit Polis Kirman Bülent Aslan, 7. Yıldız, 1. Bahçe Çıkmaz, 2. Seval, 1. Bayındır, 3. Uludağ, 4. Sedef
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

Bursa, Yıldırım - Güllük

  • Tarih: 15.04.2025 Çarşamba
  • Saat: 12:00 - 13:00 | Süre: 1 saat
  • Konum: 1. Gürbüz, Tiryaki, 11. Akasya, Ankarayolu, Gülüm, 2. Akıncılar, 3. Kaya, 4. Baş
  • Sebep: Abone Bağlama

15 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

15 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

15 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

