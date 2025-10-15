15 bin öğretmen için atama takvimi belli oldu

15 bin öğretmen için atama takvimi belli oldu
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımında son aşamaya gelindiğini duyurdu. Adayların tercih ve atama işlemlerine ilişkin takvim netleşti. "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" bugün yayımlandı.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ilk duyuru ve branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmıştı. Adayların başvuruları 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu sürecin ardından, sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınavlar ise 23 Haziran - 20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

Adayların başarı puanları, "Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si esas alınarak hesaplandı ve sonuçlar 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar için 1 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında "eitiraz.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda başvurular alındı. Bu itirazlar, ilgili sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırıldı.

TERCİHLER 17 KASIM'DA BAŞLIYOR ATAMALAR 24 KASIM'DA

Tüm bu aşamaların tamamlanmasının ardından, sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" bugün yayımlandı.

Buna göre, öğretmen adayları eğitim kurumu tercih başvurularını 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ OCAK 2026 OLARAK BELİRLENDİ

Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerinde eğitime başlaması ise yeni yılda olacak. Atanan öğretmenler, haklarında yürütülecek olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Erdoğan'dan Maşalyan'a taziye telefonu
Erdoğan'dan Maşalyan'a taziye telefonu
Çanakkale'de 3 balıkçıya mezar olan tekne denizden çıkarıldı
Çanakkale'de 3 balıkçıya mezar olan tekne denizden çıkarıldı
Son Dakika | Afganistan-Pakistan çatışmasında flaş gelişme
Son Dakika | Afganistan-Pakistan çatışmasında flaş gelişme