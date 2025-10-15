15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ilk duyuru ve branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmıştı. Adayların başvuruları 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu sürecin ardından, sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınavlar ise 23 Haziran - 20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

Adayların başarı puanları, "Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si esas alınarak hesaplandı ve sonuçlar 29 Ağustos 2025 tarihinde ilan edildi. Sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar için 1 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında "eitiraz.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda başvurular alındı. Bu itirazlar, ilgili sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırıldı.

TERCİHLER 17 KASIM'DA BAŞLIYOR ATAMALAR 24 KASIM'DA

Tüm bu aşamaların tamamlanmasının ardından, sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" bugün yayımlandı.

Buna göre, öğretmen adayları eğitim kurumu tercih başvurularını 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ OCAK 2026 OLARAK BELİRLENDİ

Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerinde eğitime başlaması ise yeni yılda olacak. Atanan öğretmenler, haklarında yürütülecek olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayabilecek.