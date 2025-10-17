14 yıllık sır perdesi aralanacak: Ağabeyini öldürüp gömen kardeş adliyede

14 yıllık sır perdesi aralanacak: Ağabeyini öldürüp gömen kardeş adliyede
Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolan Muharrem Kılınç'ın (50), kardeşi A.K. (61) tarafından öldürülerek toprağa gömüldüğü iddia edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) özel bir ekiple yürüttüğü çalışma sonucu Kılınç'ın kemikleri, evlerinin yanındaki samanlıkta bulundu. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi kardeş A.K., adliyeye sevk edildi.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde yaşandı. Muharrem Kılınç, 2011 yılında aniden ortadan kayboldu. Ailesi, kendisinden bir süre haber alamayınca durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak o dönemde yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Kılınç'ın izine rastlanamadı.

14 yıllık cinayetin sır perdesi aralandı! Kardeşi öldürüp gömmüş14 yıllık cinayetin sır perdesi aralandı! Kardeşi öldürüp gömmüş

JASAT DEDEKTİFLERİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Dedektif Timleri, yıllardır çözülemeyen kayıp dosyasını yeniden ele alarak özel bir ekip kurdu. Yaklaşık bir yıl süren titiz bir çalışma yürüten ekip, kayıp olarak aranan Muharrem Kılınç'ın aslında kardeşi A.K. tarafından öldürülüp gömüldüğü sonucuna ulaştı.

eskisehir-1.jpg

SAMANLIKTA KEMİKLERİ BULUNDU

Elde edilen bilgiler doğrultusunda jandarma ekipleri, ailenin yaşadığı evin yanında bulunan ve kullanılmayan samanlığın zemininde arama çalışması başlattı. Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde Muharrem Kılınç'a ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından Kılınç'ın cesedinden geriye kalanlar, kesin ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KARDEŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında şüpheli kardeş A.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alınan A.K., Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye götürüldüğü görüldü. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

