14 yıllık sır perdesi aralanacak: Ağabeyini öldürüp gömen kardeş adliyede

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde yaşandı. Muharrem Kılınç, 2011 yılında aniden ortadan kayboldu. Ailesi, kendisinden bir süre haber alamayınca durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak o dönemde yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Kılınç'ın izine rastlanamadı.

14 yıllık cinayetin sır perdesi aralandı! Kardeşi öldürüp gömmüş

JASAT DEDEKTİFLERİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Dedektif Timleri, yıllardır çözülemeyen kayıp dosyasını yeniden ele alarak özel bir ekip kurdu. Yaklaşık bir yıl süren titiz bir çalışma yürüten ekip, kayıp olarak aranan Muharrem Kılınç'ın aslında kardeşi A.K. tarafından öldürülüp gömüldüğü sonucuna ulaştı.

SAMANLIKTA KEMİKLERİ BULUNDU

Elde edilen bilgiler doğrultusunda jandarma ekipleri, ailenin yaşadığı evin yanında bulunan ve kullanılmayan samanlığın zemininde arama çalışması başlattı. Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde Muharrem Kılınç'a ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından Kılınç'ın cesedinden geriye kalanlar, kesin ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KARDEŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Operasyon kapsamında şüpheli kardeş A.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alınan A.K., Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye götürüldüğü görüldü. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.