14 yıllık cinayetin sır perdesi aralandı! Kardeşi öldürüp gömmüş

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi’nde ikamet eden 50 yaşındaki Muharrem Kılınç, 2011 yılında kayboldu. Ailesi, Kılınç’tan bir süre haber alamayınca polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu fakat yapılan hiçbir aramada Muharrem Kılınç’ın izine rastlanmadı.

KARDEŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ!

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, kayıp dosyasını tekrar açarak özel bir ekip kurdu. 1 yıl boyunca yapılan çalışmaların ardından kayıp olan Muharrem Kılınç’ın kardeşi Ali Kılınç (61) tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

KEMİKLERİ BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNDU!

Kılınç’ın cenazesinin bulunması amacıyla jandarma ekipleri, aile evlerinin yanında ve kullanılmayan başka bir evin zemininde inceleme yaptı. Yer altı görüntüleme cihazı ve kadavra arama köpeği kullanılan aramalar sonucunda, kayıp Muharrem Kılınç’a ait kemikler, zeminin yaklaşık yarım metre altında battaniyeye sarılı halde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Kılınç’ın cesedi hastane morguna kaldırılırken Ali Kılınç ise, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.