14 gün sonra kahreden haber: Mersin'deki kazada 16 yaşındaki Sinem de hayatını kaybetti

Diyarbakır'dan yaz kampı için Mersin'e götürülen çocukları taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Erdemli ilçesi D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

YURT PERSONELİ İLE SURİYELİ KIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Meydana gelen kazada 17 yaşındaki Suriyeli Farah El Masri ile yurt personeli Yıldız Polat hayatını kaybetmiş, 16 yaşındaki Sinem Gezici ise ağır yaralanmıştı.

16 YAŞINDAKİ SİNEM YAŞAMA TUTUNMA SAVAŞINI KAYBETTİ

23 Ağustos tarihinden bu yana yaşama tutunmaya çalışan 16 yaşındaki Sinem Gezici bugün hayatını kaybetti.

12 SAATLİK YOLA TEK ŞOFÖR İLE ÇIKILMIŞTI

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre 12 saatlik yola tek şoför ile çıkılmıştı. Bakanlık yetkilileri 9 saate kadar tek şoförün görev yapabileceğini ifade ediyor. Söz konusu güzergahın da 7 saat 45 dakika sürdüğü belirtilmişti.

Ancak kazayı yapan servis şoförü Mehmet Zemin Aydın'ın ifadesinde Silifke’deki gençlik kampı için 23 Ağustos’ta saat 20’de yola çıktığını, ertesi gün saat 8’de çocukları teslim etmesi gerektiğini söylemişti. Bundan sebeple 12 saatlik bir yolculuğun öngörülürken bir değil, iki şöför görevlendirilmesi gerektiği kaydedilmişti.