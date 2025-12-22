13 santimin altındakiler tespit edildi! Cezayı yediler

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, boy sınırı altında istavrit satışı yapan iki işletmeye ceza uygulandı. Sahil Güvenlik ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde, yasal sınır olan 13 santimetrenin altında 15 kilogram istavrit ele geçirildi.

İki balıkçıya toplam 74 bin 740 lira para cezası kesildi. El konulan balıklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Denetimlerin bölge genelinde süreceği bildirildi.

YASAL SINIRLAR NEDİR?

Pazarda ve marketlerde satılan balıkların yasal avlanma boylarına dikkat edilmeli.

3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’e göre en küçük avlanma boyları şöyle:

3 kilosu 100 liraya düştü! Yıllardır böylesi görülmedi

İstavrit: En az 13 cm

Hamsi: En az 9 cm

Lüfer: En az 20 cm

Palamut: En az 25 cm

Orkinos: En az 115 cm veya 30 kg

Çipura ve Levrek: En az 25 cm

Barbun: En az 13 cm

Midye (Kum midyesi): En az 1,7 cm

Bu sınırların altındaki balıkların satılması, tüketilmesi ve avlanması yasak. Hamsi, sardalya, istavrit ve lüferde yalnızca ağırlıkça yüzde 15 oranında küçük boylara istisna tanınıyor. Diğer türlerde bu oran en fazla yüzde 5.