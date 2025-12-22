13 santimin altındakiler tespit edildi! Cezayı yediler

13 santimin altındakiler tespit edildi! Cezayı yediler
Yayınlanma:
Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, yasal boy sınırının altında istavrit satan iki işletmeye ceza kesildi. Denetimlerde, 13 santimetrenin altında 15 kilogram istavrit ele geçirildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, boy sınırı altında istavrit satışı yapan iki işletmeye ceza uygulandı. Sahil Güvenlik ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde, yasal sınır olan 13 santimetrenin altında 15 kilogram istavrit ele geçirildi.

İki balıkçıya toplam 74 bin 740 lira para cezası kesildi. El konulan balıklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Denetimlerin bölge genelinde süreceği bildirildi.

YASAL SINIRLAR NEDİR?

Pazarda ve marketlerde satılan balıkların yasal avlanma boylarına dikkat edilmeli.

3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’e göre en küçük avlanma boyları şöyle:

3 kilosu 100 liraya düştü! Yıllardır böylesi görülmedi3 kilosu 100 liraya düştü! Yıllardır böylesi görülmedi

İstavrit: En az 13 cm

Hamsi: En az 9 cm

Lüfer: En az 20 cm

Palamut: En az 25 cm

Orkinos: En az 115 cm veya 30 kg

Çipura ve Levrek: En az 25 cm

Barbun: En az 13 cm

Midye (Kum midyesi): En az 1,7 cm

Bu sınırların altındaki balıkların satılması, tüketilmesi ve avlanması yasak. Hamsi, sardalya, istavrit ve lüferde yalnızca ağırlıkça yüzde 15 oranında küçük boylara istisna tanınıyor. Diğer türlerde bu oran en fazla yüzde 5.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Türkiye
Bursa’da korkutan olay! Suntaların altına kalan işçi yaralandı
Bursa’da korkutan olay! Suntaların altına kalan işçi yaralandı
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri belli oldu
MSB duyurdu: 2026-MSÜ başvuru tarihleri belli oldu
Gaziantep'te yangın paniği! Üst katı tamamen sardı
Gaziantep'te yangın paniği! Üst katı tamamen sardı