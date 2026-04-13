İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı: Akşama kadar sürecek

İstanbul’da bugün, yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Gün boyunca farklı saat aralıklarında gerçekleşecek kesintiler, Arnavutköy’den Kadıköy’e, Sarıyer’den Silivri’ye kadar toplam 33 ilçede etkili olacak.

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

13 Nisan 2026 Pazartesi günü İstanbul’un 33 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

ARNAVUTKÖY - MUSTAFA KEMAL PAŞA Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: CEMİYET, SEKMEN Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ataşehir

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: EBEDİ, VEDAT GÜNYOL, AYŞE HATUN ÇEŞME, RÜSTEMAĞA, ELVAN, MERDİVENKÖY YOLU

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

13 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

AVCILAR - MERKEZ Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: AHMET TANER KIŞLALI, FIRIN, HARMANYERİ, MERKEZ CAMİ Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:30 - 12:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: BALIK YOLU, G-103, G-105, G-107, G-108, G-202, G-204, G-205, G-206, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-40, G-41, G-410, G-411, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-57, G-588, G-76, G-83, G-84, G-85, G-86, G-87, G-88, G-91, OZANLAR Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:30 - 17:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: BALIK YOLU, G-207, G-35, G-37, G-38, G-425, G-53, G-54, G-57, G-58, G-589, G-59, G-590, G-60, G-61, G-76, G-78, OZANLAR Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

AVCILAR - CİHANGİR Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: BURSA, CENK, KİBELE, KİRAZLI, MERİH, SALİM BEY, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAĞCILAR - YENİMAHALLE Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 12:00 - 18:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 1585., AHMET KABAKLI Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAĞCILAR - MAHMUTBEY Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 12:00 - 18:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2417., 2425. Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

BAĞCILAR - BAĞLAR Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 11:00 - 14:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: 39. Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: NEYİRE NEYİR Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: ADNAN KAHVECİ, AYVALI, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, YASEMİNLİ, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, ŞEHİTLERİ, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFİZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Bahçelievler - Bahçelievler Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Bahçelievler Mah. ve civarı

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Bahçelievler - Yenibosna Merkez Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Yenibosna Merkez Mah., 29 EKİM Sk. ve civarı

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAKIRKÖY - KARTALTEPE Mah. / OSMANİYE Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat

  • Konum: K. BAĞLAR MEVKİİ, TERAKKİ, TEZ Sk., KÖY ALTI, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ŞENGÜL Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Başakşehir - Bahçeşehir 1. Kısım Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Bahçeşehir 1. Kısım Mah., SAKARYA Sk. ve civarı

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Başakşehir - Güvercintepe Mah. ve Kayabaşı Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Güvercintepe Mah., ONGÜN Sk., Kayabaşı Mah., ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, HANÇER, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, SARP, İSKELE, İSTİKLAL Sk. ve civarı

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beşiktaş - Nisbetiye Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Nisbetiye Mah., AYTAR, BAŞA, BAŞLIK, BİLGİN, FECRİ EBCİOĞLU, NİSBETİYE Sk. ve civarı

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beykoz

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Otağtepe, Yüksek, Göksu, Kardeşler, Renkli, Cumhuriyet, Göksu Otağtepe, Çuha Çiçeği Çıkmazı, Kahve Çıkmazı, Ferman Çıkmazı, Hilmi Yavuz, Yeşilli Çıkmazı, İhya, Göztepe, Toprakkale Çıkmazı, Sandıklı Bostan Çıkmazı

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Beykoz

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:30 - 11:30 - Süre: 1 Saat

  • Konum: Ekşi, Yeşildere, Soğuksu, Sadakat Çıkmazı, Küpe Çıkmazı, Gazel Çıkmazı, Yay Çıkmazı, Zakkum, Gonca, Karaçalı, Mehmet Akif Ersoy, Uysal Çıkmazı, Erdek

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Beykoz

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2 Saat 30 Dakika

  • Konum: Çiftlik İçi, Salkım, Serinsu, Yaprak, Konak, Balkan, Kule, Sağlık Evi, Rüzgarlıbahçe, Mangaldere Çıkmazı, Yazlık Çıkmazı, Alaca Çıkmazı, Alkim

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Beykoz

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Şehit Ali Arpacı, Doğukapısı, Tekin Çıkmazı, İkizce, Süreyya İlmen, Volkan, Kartal, Şanlıasker, Ulusoy, Çekerek, Tayfun, Muhtesip, Sevilen, Ali İhsan Kalmaz, Deri Kundura, Aytuğ, Atmaca, Mustafa Güventürk, Nedim Denizci, Erol Karakoç, Vatandaş, Osman Hamdi Bey, Satı Kadın, Asker Saime, Kımız

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Beykoz

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Onbirevler Çıkmazı

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beylikdüzü - Marmara Mah. ve Yakuplu Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Marmara Mah., AYDIN MENDERES Sk., Yakuplu Mah., 10., 100., 15., 2., 31., 4., 6., 78., 8., 80., 82., 84., 91., ARDIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜRGEN, HERCAİ, HÜRRİYET, ILGIN, ILISU, KERVANSARAY, KİRAZ, LALEZAR, MORSALKIM, OSMAN GAZİ, ÇAM, ÇINAR Sk. ve civarı

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beyoğlu - Cihangir Mah., Gümüşsuyu Mah. ve Katipmustafa Çelebi Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Cihangir Mah., KAZANCI YOKUŞU, SIRASELVİLER Sk., Gümüşsuyu Mah., KAZANCI CAMİİ, MUHTAR KAMİL, OSMANLI, PEMBE, SIRASELVİLER Sk., Katipmustafa Çelebi Mah., ABDULLAH, KÜÇÜK PARMAK KAPI, MEŞELİK, SIRASELVİLER, TAKSİM KUYU, ÇUKURLU ÇEŞME, İPEK, İSTİKLAL Sk. ve civarı

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Büyükçekmece - Celaliye Mah. ve Kamiloba Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Celaliye Mah., BAĞDAT Sk., Kamiloba Mah., ABİDİN, ARI 1, ASIL, AYYILDIZ, BAHARGÜLÜ, BAĞDATLI, BOSTAN 1, BULUT 1, D-100 KARAYOLU, DİCLE 1, EFE 1, ELİF 1, ENDER 2, ERGUVAN 2, ERTUĞRULGAZİ, EZGİ 1, FINDIKLIK, GEZGİN 1, GÖKBEN, KAROĞLU, KÖROĞLU Sk. ve civarı

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

Büyükçekmece - Kamiloba Mah. ve Kumburgaz Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kamiloba Mah., LEYLAK 1, MENEKŞE 3, ORHAN GAZİ 2, POLİGON, SALİH, SARIGÜL 1, SAVCI, SEYRAN 1, SINIR, TRAKYA 1, UFUK 1, UĞURLU, ÇAMLICA 1, ÇAĞLAYAN 2, ÖZER, ÖZLEM 3, İSTİKBAL, ŞENKAYA, ŞERAFETTİN, ŞEREF Sk., Kumburgaz Mah., AYDIN 3, MİLLET 2, SINIR, ÇİSE Sk. ve civarı

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çatalca - İnceğiz Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: İnceğiz Mah. ve civarı

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

Çatalca - Gümüşpınar Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Atasoy Çıkmazı, Aydınlık, Aşkın, Bestegül Çıkmazı, Billur, Gülden Çıkmazı, Gümüş, Güneş, Halis, Hamza, Hamidiye Çıkmazı, Hamit, Hamiyet Çıkmazı, Köy Konağı, Razgirat, Salkım Çıkmazı, Tekirdağ, Tümsek, Ulubatlı, Vakit Çıkmazı, Yudum Çıkmazı, Ziver, Önder Atatürk, Özyurt Çıkmazı, Şeffaf, Şüheda, Şimşek Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Çatalca - İhsaniye Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Akik, Asena, Bent Çıkmazı, Düğün Salonu, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Harun Çıkmazı, Harika Çıkmazı, Harita Çıkmazı, Hayran, Hece, Hemşire, Hercai Çıkmazı, Pinarca, Yenibahar Çıkmazı, Yıldız, İlkbahar Çıkmazı Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Çatalca - Kabakça ve İnceğiz Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kabakça Mah. Hanice, Yavuz Selim, Çalmar Sk. / İnceğiz Mah. Acısu Çıkmazı, Alacalı, Arif Nihat Asya, Aynur, Açıkalın Çıkmazı, Birgül, Can, Gazibaba, Gelincik, Gülağacı, Hamamönü, Hanice Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

Çatalca - İnceğiz Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kabakça, Lokmacık Çıkmazı, Mehmetefendi, Mehpare Çıkmazı, Melek Çıkmazı, Melike, Memduh, Menemen, Numan Çıkmazı, Sultan Çeşme, Sümer, Yüksel, Zarif, Özyuva Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

Çatalca - Hallaçlı Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Afşin, Akıncılar, Aydın, Başkumandan, Caner Çıkmazı, Ergün, Hacı Yılmaz, Kadı, Kara Tren, Kara Çıkmazı, Karabağ, Metin, Mucize, Muhabbet, Muharrem Çıkmazı, Muhlis Çıkmazı, Muhterem Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Çatalca - Hallaçlı Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Mukaddes, Murat, Muteber, Mutlu, Muzaffer, Mübarek, Mücevher, Milli Şair, Sayan, Sebat, Serbest, Sezer, Vatan, Yunus, İsmet İnönü Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Çatalca - Atatürk, Aydınlar, Fatih, Gümüşpınar, Yaylacık, İhsaniye Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Atatürk Mah., Aydınlar Mah., Fatih Mah., Gümüşpınar Mah., Yaylacık Mah., İhsaniye Mah. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çekmeköy

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika

  • Konum: BAĞDAŞ, IRMAK, BULUT, YILDIRIM, DİNÇ, DERYA, SULTANGAZİ, ŞEHİT FATİH MEHMETHAN, CUMHURİYET, SEYHAN, DÜZGÜN, GÜL, ERDEMLİ

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esenyurt - Balıkyolu, Sultaniye, Yunus Emre, İnönü Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:30 - 12:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Balıkyolu Mah. 348., 410., 418., 419., 420., 421., 426., 427., 429., 430., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 462., Balık Yolu, Balina, Ozanlar, Yonca Sk. / Sultaniye Mah. Balık Yolu Sk. / Yunus Emre Mah. Ceylan Sk. / İnönü Mah. Ceylan, Mandıra, Yonca Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Esenyurt - Balıkyolu Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:30 - 17:30 - Süre: 4 Saat

  • Konum: 456., 458., 460., 461., 462., 463., 464., 465., 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473., 474., 476., 478., 480., 481., Ozanlar Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

Esenyurt - Bağlarçeşme Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: 1122., 1140., 1156., 1187., Bağlarçeşme Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

FATİH - AYVANSARAY Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Ayvansaray Mah. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

FATİH - BİNBİRDİREK Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Binbirdirek Mah., Asmalı Çeşme, At Meydanı, Babayani, Boyacı Ahmet, Binbirdirek Meydanı, Dostluk Yurdu, Divanyolu, Dizdariye Medresesi, Dizdariye Yokuşu, Dizdariye Çeşmesi, Işık, Klod Farer, Peykhane, Piyer Loti, Suterazisi, Terzihane, Üçler, Şehit Mehmetpaşa Yokuşu Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GAZİOSMANPAŞA - HÜRRİYET Mah. / YENİ MAHALLE Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 Saat

  • Konum: Hürriyet Mah., 261., 262., 263., 264., 280., 283., 323., 324., 500 Evler, Eski Edirne Asfaltı, Köşk, Paşaçayırı Sk. / Yeni Mahalle Mah., 504., 505., Köşk, Merdivenli, Paşaçayırı, Şehit Okan Güner Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

GAZİOSMANPAŞA - HÜRRİYET Mah. / YENİ MAHALLE Mah. / ŞEMSİPAŞA Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 Saat

  • Konum: Hürriyet Mah., 302., 303., 304., 305., 306., 307., 310., 311., 314., 315., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 323., 324., Cengiz Topel, Şakir Zümre Sk. / Yeni Mahalle Mah., 503., Köşk Sk. / Şemsipaşa Mah., 36., 38., 39., 40., 41., 43., 45., 47., Cengiz Topel, Şakir Zümre Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

GAZİOSMANPAŞA - HÜRRİYET Mah. / YENİ MAHALLE Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 Saat

  • Konum: Hürriyet Mah., Paşaçayırı Sk. / Yeni Mahalle Mah., 501., 502., 503., 504., 505., 507., 509., 509/1., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 519/1., 520., 521., 522., 531., 534., 535., 536., 543., Merdivenli, Paşaçayırı, Yenimahalle Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

GAZİOSMANPAŞA - ŞEMSİPAŞA Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 Saat

  • Konum: Şemsipaşa Mah., 11. Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÜNGÖREN - ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mah. / MEHMET NESİH ÖZMEN Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah., Akpınar, Altay, Gülbayır, Gündoğdu, Nadide, Sırpsındığı, Turunçlu, Şair Ahmet Kutsi Tecer Sk. / Mehmet Nesih Özmen Mah., Güldalı, Haldun Taner, Kasım, Nadide, Çınar Sk. ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kadıköy - Boztepe, Mustafa Mazharbey, Saldıray

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika

  • Konum: Boztepe, Mustafa Mazharbey, Saldıray

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Kadıköy - Mehmet Şengün, Bozkır, Yeşilkır, Haci Mehmetefendi

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat

  • Konum: Mehmet Şengün, Bozkır, Yeşilkır, Haci Mehmetefendi

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KAĞITHANE - EMNİYET EVLERİ Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Emniyet Evleri Mah., Görgü, Güvercin, Yeniçeri, Yolaçar Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kartal - Soğanlık

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika

  • Konum: Soğanlık, Yaşar Doğu, Barut, Şehit Dursun Kaya, Kirazçiçeği, Kuyulu, Yeşilçay, Başaran, Arda, Gürsel, Blokeveleri, Kazım Karabekir, Hızırreis

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE - TEVFİKBEY Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Tevfikbey Mah., Mektep, Süreyya, Yel değirmeni, Yeşilli Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

KÜÇÜKÇEKMECE - KARTALTEPE Mah. / TEVFİKBEY Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 11:00 - 14:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Kartaltepe Mah., 3.Yıldız Sk. / Tevfikbey Mah., 2.Orkide Sk. ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Maltepe

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 11:59 - Süre: 2 saat 59 dakika

  • Konum: SARMAŞIKLI, NEŞELİ ÇIKMAZI, BUKET, SAVAŞ, NEŞE, TUGAY YOLU

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Maltepe

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 saat

  • Konum: BÜLBÜL DERESİ, ESKİ ÜSKÜDAR, ÖZLÜ ÇIKMAZI, FEVZİ ÇAKMAK, BİLGİNER, TUNCER, ARI, ESEN, BAŞACAR, PAZARCI ÇIKMAZI

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

13 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pendik - Cumhuriyet, Gökay, Orkide

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Cumhuriyet, Gökay, Orkide

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Pendik - Piri Reis, Şehit Can Şencan, Savur, Çam, Semerkant, Yonca, Fesleğen

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Piri Reis, Şehit Can Şencan, Savur, Çam, Semerkant, Yonca, Fesleğen

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sancaktepe

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 saat

  • Konum: ALTINORDU, MISRA, GİRGİN, ASLANOĞLU, HORON, ALTINAY, PİR, ŞARKI, BEDİR sokakları

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

SARIYER - RUMELİFENERİ Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: AHMET ŞİMŞEK, FENER SARMAŞIĞI, RUMELİ LİMANI, SEDEF, TEKNE, YONCA, İSKELE, İSTİKLAL, CUMA, KETENDERE, LODOS, ÇİFTLİK Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SARIYER - İSTİNYE Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 – 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: BOSTAN KORU ÜSTÜ, BOĞAZİÇİ, KORU Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

SARIYER - PINAR Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 – 15:00 - Süre: 6 saat

  • Konum: KATAR Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

SARIYER - YENİKÖY Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 – 15:00 - Süre: 6 saat

  • Konum: AKBAŞ, BESİ, BİHTER HANIM ÇIKMAZI, GÖLGE ÇIKMAZI, KAKULE, KALENDER, KAMBER, KASAP REMZİ, KÖYBAŞI, KÖYBAŞI ARKASI, KİRAZLI BAĞLAR, MERDİVENLİ, SALKIM KÜPE, SARI ASMA, SULTAN ÇEŞME, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

SARIYER - BÜYÜKDERE Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 – 17:30 - Süre: 8 saat

  • Konum: BÜYÜKTEPE, EFSANE ÇIKMAZI, KALFA, KİREÇÇİ ÇIKMAZI, SEFARET YANI, SEVİMLİ, UZUNSELVİ, YAZICI, ÇUBUKÇU Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SİLİVRİ - ALİPAŞA Mah. / MİMAR SİNAN Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: CANSEVER, FIRIN Sk. / ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATASOY, CANSEVER, DAİM, DUT, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜRBÜZ AYDIN, HAMARAT, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MUMCU, PLATİN, SAFİR, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, UMUT, YELİZ, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SİLİVRİ - YENİ Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, KAYA BOĞAZ, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, PLEVNE, SARIKAMIŞ, SAVAŞ, SEMERCİ, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, İMECE, ŞEBBOY, ŞEYH ŞAMİL Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

SİLİVRİ - BALABAN Mah. / ORTAKÖY Mah. / ÇAYIRDERE Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: MUZAFFER Sk. / SEZER Sk. / MİLLİ ŞAİR Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SİLİVRİ - DANAMANDIRA Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Mahalle geneli ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SULTANGAZİ - 50. YIL Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 – 15:00 - Süre: 5 saat

  • Konum: 2008., 2009., 2010., 2011., B, ORHAN GAZİ Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

SULTANGAZİ - CEBECİ Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat

  • Konum: 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569/1., 2570., 2571., 2572., 2573., 2577., 2578., 2579., 2588., 2590., 2591., 2592., P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SULTANGAZİ - 50. YIL Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat

  • Konum: 2073., 2076., 2162., 2163., 2164., 2165., B Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

SULTANGAZİ - CEBECİ Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat

  • Konum: 2. CEBECİ, 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2573., 2577., 2578., 2586., 2586/2., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

SULTANGAZİ - CUMHURİYET Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: BOSNA, KERVAN ÇIKMAZI, SİTELER CAMİİ, ÖĞRENCİ Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

SULTANGAZİ - CEBECİ Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat

  • Konum: 2. CEBECİ, 2586., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Bakım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şile

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: KUMLUK, NAZLI, ARI, KARADENİZ, ÇINAR, ZEYBEK ÇIKMAZI, DEFNE, AYVALIK, CEVİZ, YASEMİN, HIZIR REİS, KUMBABA, ZÜBEYDE HANIM

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ŞİŞLİ - ESKİŞEHİR Mah. / HALİDE EDİP ADIVAR Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 11:00 - 16:00 - Süre: 5 saat

  • Konum: KINALI KEKLİK Sk., ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, HALİDE EDİP ADIVAR, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SEKİBAĞ Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

ŞİŞLİ - ESKİŞEHİR Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 saat

  • Konum: AKAĞALAR, AZAK, KURTULUŞ, MEKKARECİ, TUZCU MURAT, YİĞİTBAŞI Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

ŞİŞLİ - ERGENEKON Mah. / HALASKARGAZİ Mah.

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: DERE 2, DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, HİDAYET, KAYA HATUN, POYRAZ, TAY, YUNUSBEY Sk., DERSANE, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER Sk. Ve civarı.

  • Sebep: Yatırım Programı Çalışması

13 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tuzla

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 16:00 - Süre: 6 saat 30 dakika

  • Konum: EMİROĞLU, GÜLÜM, POYRAZ, NİZAM-I ALEM, PIRLANTA, DİK, KADER, ALTAY, HAKAN, İTİMAT, SEVDANUR, İNAN, ASLAN, YUNUS EMRE, VAN

  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ümraniye

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika

  • Konum: ALEMDAĞ

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Ümraniye

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika

  • Konum: BIÇKIN, SARIKAYA, ALEMDAĞ, ÖYKÜ, GÜLLÜ, KARSLIGİL

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Ümraniye

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:08 - 16:00 - Süre: 6 saat 52 dakika

  • Konum: KÖSE, ŞURA, NADİR, YAVUZ SELİM, DEREBAĞ, ESKİ ÜSKÜDAR YOLU, LALE, BOZKIR, ALEMDAĞ, ÜMİT

  • Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Üsküdar

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 saat

  • Konum: Erkuş, Kireçocağı, Denizciler, Defterdaroğlu 2., Şükür, Mustafa Kemalpaşa, Er, Metin Hergin

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Üsküdar

  • Tarih: 13.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat

  • Konum: Papatya (Ata2) Çıkmazı, Alemdağ Yan Yolu, Defne, Hacı Arifbey, Baha, Gümüşsuyu Cami, Rıfatbey, Sema, Ziya Bey, Nadide

  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜP ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Eyüp ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

13 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

13 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak
Kırşehir'de kayıp Ramazan için seferberlik: Arama çalışmaları 7'nci gününde
Kırşehir'de kayıp Ramazan için seferberlik: Arama çalışmaları 7'nci gününde