İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı: Akşama kadar sürecek
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
13 Nisan 2026 Pazartesi günü İstanbul’un 33 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
ARNAVUTKÖY - MUSTAFA KEMAL PAŞA Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat
Konum: CEMİYET, SEKMEN Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat
Konum: EBEDİ, VEDAT GÜNYOL, AYŞE HATUN ÇEŞME, RÜSTEMAĞA, ELVAN, MERDİVENKÖY YOLU
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
13 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
AVCILAR - MERKEZ Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: AHMET TANER KIŞLALI, FIRIN, HARMANYERİ, MERKEZ CAMİ Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:30 - 12:30 - Süre: 4 Saat
Konum: BALIK YOLU, G-103, G-105, G-107, G-108, G-202, G-204, G-205, G-206, G-31, G-32, G-33, G-34, G-35, G-36, G-37, G-38, G-40, G-41, G-410, G-411, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-57, G-588, G-76, G-83, G-84, G-85, G-86, G-87, G-88, G-91, OZANLAR Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
AVCILAR - YEŞİLKENT Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:30 - 17:30 - Süre: 4 Saat
Konum: BALIK YOLU, G-207, G-35, G-37, G-38, G-425, G-53, G-54, G-57, G-58, G-589, G-59, G-590, G-60, G-61, G-76, G-78, OZANLAR Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
AVCILAR - CİHANGİR Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: BURSA, CENK, KİBELE, KİRAZLI, MERİH, SALİM BEY, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAĞCILAR - YENİMAHALLE Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 12:00 - 18:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 1585., AHMET KABAKLI Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BAĞCILAR - MAHMUTBEY Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 12:00 - 18:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2417., 2425. Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
BAĞCILAR - BAĞLAR Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 11:00 - 14:00 - Süre: 3 Saat
Konum: 39. Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: NEYİRE NEYİR Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: ADNAN KAHVECİ, AYVALI, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, YASEMİNLİ, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, ŞEHİTLERİ, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFİZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler - Bahçelievler Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Bahçelievler Mah. ve civarı
Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler - Yenibosna Merkez Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Yenibosna Merkez Mah., 29 EKİM Sk. ve civarı
Sebep: Bakım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAKIRKÖY - KARTALTEPE Mah. / OSMANİYE Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:00 - 15:00 - Süre: 7 saat
Konum: K. BAĞLAR MEVKİİ, TERAKKİ, TEZ Sk., KÖY ALTI, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ŞENGÜL Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir - Bahçeşehir 1. Kısım Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Bahçeşehir 1. Kısım Mah., SAKARYA Sk. ve civarı
Sebep: Bakım Programı Çalışması
Başakşehir - Güvercintepe Mah. ve Kayabaşı Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Güvercintepe Mah., ONGÜN Sk., Kayabaşı Mah., ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, HANÇER, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, SARP, İSKELE, İSTİKLAL Sk. ve civarı
Sebep: Bakım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş - Nisbetiye Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Nisbetiye Mah., AYTAR, BAŞA, BAŞLIK, BİLGİN, FECRİ EBCİOĞLU, NİSBETİYE Sk. ve civarı
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Otağtepe, Yüksek, Göksu, Kardeşler, Renkli, Cumhuriyet, Göksu Otağtepe, Çuha Çiçeği Çıkmazı, Kahve Çıkmazı, Ferman Çıkmazı, Hilmi Yavuz, Yeşilli Çıkmazı, İhya, Göztepe, Toprakkale Çıkmazı, Sandıklı Bostan Çıkmazı
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:30 - 11:30 - Süre: 1 Saat
Konum: Ekşi, Yeşildere, Soğuksu, Sadakat Çıkmazı, Küpe Çıkmazı, Gazel Çıkmazı, Yay Çıkmazı, Zakkum, Gonca, Karaçalı, Mehmet Akif Ersoy, Uysal Çıkmazı, Erdek
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2 Saat 30 Dakika
Konum: Çiftlik İçi, Salkım, Serinsu, Yaprak, Konak, Balkan, Kule, Sağlık Evi, Rüzgarlıbahçe, Mangaldere Çıkmazı, Yazlık Çıkmazı, Alaca Çıkmazı, Alkim
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Şehit Ali Arpacı, Doğukapısı, Tekin Çıkmazı, İkizce, Süreyya İlmen, Volkan, Kartal, Şanlıasker, Ulusoy, Çekerek, Tayfun, Muhtesip, Sevilen, Ali İhsan Kalmaz, Deri Kundura, Aytuğ, Atmaca, Mustafa Güventürk, Nedim Denizci, Erol Karakoç, Vatandaş, Osman Hamdi Bey, Satı Kadın, Asker Saime, Kımız
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Onbirevler Çıkmazı
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü - Marmara Mah. ve Yakuplu Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Marmara Mah., AYDIN MENDERES Sk., Yakuplu Mah., 10., 100., 15., 2., 31., 4., 6., 78., 8., 80., 82., 84., 91., ARDIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜRGEN, HERCAİ, HÜRRİYET, ILGIN, ILISU, KERVANSARAY, KİRAZ, LALEZAR, MORSALKIM, OSMAN GAZİ, ÇAM, ÇINAR Sk. ve civarı
Sebep: Bakım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu - Cihangir Mah., Gümüşsuyu Mah. ve Katipmustafa Çelebi Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Cihangir Mah., KAZANCI YOKUŞU, SIRASELVİLER Sk., Gümüşsuyu Mah., KAZANCI CAMİİ, MUHTAR KAMİL, OSMANLI, PEMBE, SIRASELVİLER Sk., Katipmustafa Çelebi Mah., ABDULLAH, KÜÇÜK PARMAK KAPI, MEŞELİK, SIRASELVİLER, TAKSİM KUYU, ÇUKURLU ÇEŞME, İPEK, İSTİKLAL Sk. ve civarı
Sebep: Bakım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece - Celaliye Mah. ve Kamiloba Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Celaliye Mah., BAĞDAT Sk., Kamiloba Mah., ABİDİN, ARI 1, ASIL, AYYILDIZ, BAHARGÜLÜ, BAĞDATLI, BOSTAN 1, BULUT 1, D-100 KARAYOLU, DİCLE 1, EFE 1, ELİF 1, ENDER 2, ERGUVAN 2, ERTUĞRULGAZİ, EZGİ 1, FINDIKLIK, GEZGİN 1, GÖKBEN, KAROĞLU, KÖROĞLU Sk. ve civarı
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Büyükçekmece - Kamiloba Mah. ve Kumburgaz Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Kamiloba Mah., LEYLAK 1, MENEKŞE 3, ORHAN GAZİ 2, POLİGON, SALİH, SARIGÜL 1, SAVCI, SEYRAN 1, SINIR, TRAKYA 1, UFUK 1, UĞURLU, ÇAMLICA 1, ÇAĞLAYAN 2, ÖZER, ÖZLEM 3, İSTİKBAL, ŞENKAYA, ŞERAFETTİN, ŞEREF Sk., Kumburgaz Mah., AYDIN 3, MİLLET 2, SINIR, ÇİSE Sk. ve civarı
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca - İnceğiz Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: İnceğiz Mah. ve civarı
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Çatalca - Gümüşpınar Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Atasoy Çıkmazı, Aydınlık, Aşkın, Bestegül Çıkmazı, Billur, Gülden Çıkmazı, Gümüş, Güneş, Halis, Hamza, Hamidiye Çıkmazı, Hamit, Hamiyet Çıkmazı, Köy Konağı, Razgirat, Salkım Çıkmazı, Tekirdağ, Tümsek, Ulubatlı, Vakit Çıkmazı, Yudum Çıkmazı, Ziver, Önder Atatürk, Özyurt Çıkmazı, Şeffaf, Şüheda, Şimşek Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca - İhsaniye Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Akik, Asena, Bent Çıkmazı, Düğün Salonu, Gazi Mustafa Kemalpaşa, Harun Çıkmazı, Harika Çıkmazı, Harita Çıkmazı, Hayran, Hece, Hemşire, Hercai Çıkmazı, Pinarca, Yenibahar Çıkmazı, Yıldız, İlkbahar Çıkmazı Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca - Kabakça ve İnceğiz Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Kabakça Mah. Hanice, Yavuz Selim, Çalmar Sk. / İnceğiz Mah. Acısu Çıkmazı, Alacalı, Arif Nihat Asya, Aynur, Açıkalın Çıkmazı, Birgül, Can, Gazibaba, Gelincik, Gülağacı, Hamamönü, Hanice Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Çatalca - İnceğiz Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Kabakça, Lokmacık Çıkmazı, Mehmetefendi, Mehpare Çıkmazı, Melek Çıkmazı, Melike, Memduh, Menemen, Numan Çıkmazı, Sultan Çeşme, Sümer, Yüksel, Zarif, Özyuva Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Çatalca - Hallaçlı Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Afşin, Akıncılar, Aydın, Başkumandan, Caner Çıkmazı, Ergün, Hacı Yılmaz, Kadı, Kara Tren, Kara Çıkmazı, Karabağ, Metin, Mucize, Muhabbet, Muharrem Çıkmazı, Muhlis Çıkmazı, Muhterem Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca - Hallaçlı Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Mukaddes, Murat, Muteber, Mutlu, Muzaffer, Mübarek, Mücevher, Milli Şair, Sayan, Sebat, Serbest, Sezer, Vatan, Yunus, İsmet İnönü Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
Çatalca - Atatürk, Aydınlar, Fatih, Gümüşpınar, Yaylacık, İhsaniye Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Atatürk Mah., Aydınlar Mah., Fatih Mah., Gümüşpınar Mah., Yaylacık Mah., İhsaniye Mah. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
Konum: BAĞDAŞ, IRMAK, BULUT, YILDIRIM, DİNÇ, DERYA, SULTANGAZİ, ŞEHİT FATİH MEHMETHAN, CUMHURİYET, SEYHAN, DÜZGÜN, GÜL, ERDEMLİ
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt - Balıkyolu, Sultaniye, Yunus Emre, İnönü Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:30 - 12:30 - Süre: 4 Saat
Konum: Balıkyolu Mah. 348., 410., 418., 419., 420., 421., 426., 427., 429., 430., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 462., Balık Yolu, Balina, Ozanlar, Yonca Sk. / Sultaniye Mah. Balık Yolu Sk. / Yunus Emre Mah. Ceylan Sk. / İnönü Mah. Ceylan, Mandıra, Yonca Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt - Balıkyolu Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:30 - 17:30 - Süre: 4 Saat
Konum: 456., 458., 460., 461., 462., 463., 464., 465., 466., 467., 468., 469., 470., 471., 472., 473., 474., 476., 478., 480., 481., Ozanlar Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt - Bağlarçeşme Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: 1122., 1140., 1156., 1187., Bağlarçeşme Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
FATİH - AYVANSARAY Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Ayvansaray Mah. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
FATİH - BİNBİRDİREK Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Binbirdirek Mah., Asmalı Çeşme, At Meydanı, Babayani, Boyacı Ahmet, Binbirdirek Meydanı, Dostluk Yurdu, Divanyolu, Dizdariye Medresesi, Dizdariye Yokuşu, Dizdariye Çeşmesi, Işık, Klod Farer, Peykhane, Piyer Loti, Suterazisi, Terzihane, Üçler, Şehit Mehmetpaşa Yokuşu Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİOSMANPAŞA - HÜRRİYET Mah. / YENİ MAHALLE Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 Saat
Konum: Hürriyet Mah., 261., 262., 263., 264., 280., 283., 323., 324., 500 Evler, Eski Edirne Asfaltı, Köşk, Paşaçayırı Sk. / Yeni Mahalle Mah., 504., 505., Köşk, Merdivenli, Paşaçayırı, Şehit Okan Güner Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
GAZİOSMANPAŞA - HÜRRİYET Mah. / YENİ MAHALLE Mah. / ŞEMSİPAŞA Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 Saat
Konum: Hürriyet Mah., 302., 303., 304., 305., 306., 307., 310., 311., 314., 315., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 323., 324., Cengiz Topel, Şakir Zümre Sk. / Yeni Mahalle Mah., 503., Köşk Sk. / Şemsipaşa Mah., 36., 38., 39., 40., 41., 43., 45., 47., Cengiz Topel, Şakir Zümre Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
GAZİOSMANPAŞA - HÜRRİYET Mah. / YENİ MAHALLE Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 Saat
Konum: Hürriyet Mah., Paşaçayırı Sk. / Yeni Mahalle Mah., 501., 502., 503., 504., 505., 507., 509., 509/1., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 519/1., 520., 521., 522., 531., 534., 535., 536., 543., Merdivenli, Paşaçayırı, Yenimahalle Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
GAZİOSMANPAŞA - ŞEMSİPAŞA Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 Saat
Konum: Şemsipaşa Mah., 11. Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
GÜNGÖREN - ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mah. / MEHMET NESİH ÖZMEN Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah., Akpınar, Altay, Gülbayır, Gündoğdu, Nadide, Sırpsındığı, Turunçlu, Şair Ahmet Kutsi Tecer Sk. / Mehmet Nesih Özmen Mah., Güldalı, Haldun Taner, Kasım, Nadide, Çınar Sk. ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy - Boztepe, Mustafa Mazharbey, Saldıray
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
Konum: Boztepe, Mustafa Mazharbey, Saldıray
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kadıköy - Mehmet Şengün, Bozkır, Yeşilkır, Haci Mehmetefendi
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat
Konum: Mehmet Şengün, Bozkır, Yeşilkır, Haci Mehmetefendi
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
KAĞITHANE - EMNİYET EVLERİ Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Emniyet Evleri Mah., Görgü, Güvercin, Yeniçeri, Yolaçar Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal - Soğanlık
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
Konum: Soğanlık, Yaşar Doğu, Barut, Şehit Dursun Kaya, Kirazçiçeği, Kuyulu, Yeşilçay, Başaran, Arda, Gürsel, Blokeveleri, Kazım Karabekir, Hızırreis
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
KÜÇÜKÇEKMECE - TEVFİKBEY Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Tevfikbey Mah., Mektep, Süreyya, Yel değirmeni, Yeşilli Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
KÜÇÜKÇEKMECE - KARTALTEPE Mah. / TEVFİKBEY Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 11:00 - 14:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Kartaltepe Mah., 3.Yıldız Sk. / Tevfikbey Mah., 2.Orkide Sk. ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 11:59 - Süre: 2 saat 59 dakika
Konum: SARMAŞIKLI, NEŞELİ ÇIKMAZI, BUKET, SAVAŞ, NEŞE, TUGAY YOLU
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Maltepe
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 12:00 - 14:00 - Süre: 2 saat
Konum: BÜLBÜL DERESİ, ESKİ ÜSKÜDAR, ÖZLÜ ÇIKMAZI, FEVZİ ÇAKMAK, BİLGİNER, TUNCER, ARI, ESEN, BAŞACAR, PAZARCI ÇIKMAZI
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
13 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik - Cumhuriyet, Gökay, Orkide
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 Saat
Konum: Cumhuriyet, Gökay, Orkide
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik - Piri Reis, Şehit Can Şencan, Savur, Çam, Semerkant, Yonca, Fesleğen
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Piri Reis, Şehit Can Şencan, Savur, Çam, Semerkant, Yonca, Fesleğen
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 saat
Konum: ALTINORDU, MISRA, GİRGİN, ASLANOĞLU, HORON, ALTINAY, PİR, ŞARKI, BEDİR sokakları
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
SARIYER - RUMELİFENERİ Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: AHMET ŞİMŞEK, FENER SARMAŞIĞI, RUMELİ LİMANI, SEDEF, TEKNE, YONCA, İSKELE, İSTİKLAL, CUMA, KETENDERE, LODOS, ÇİFTLİK Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SARIYER - İSTİNYE Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 – 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: BOSTAN KORU ÜSTÜ, BOĞAZİÇİ, KORU Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
SARIYER - PINAR Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: KATAR Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
SARIYER - YENİKÖY Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: AKBAŞ, BESİ, BİHTER HANIM ÇIKMAZI, GÖLGE ÇIKMAZI, KAKULE, KALENDER, KAMBER, KASAP REMZİ, KÖYBAŞI, KÖYBAŞI ARKASI, KİRAZLI BAĞLAR, MERDİVENLİ, SALKIM KÜPE, SARI ASMA, SULTAN ÇEŞME, SİMİTÇİ SALİH, YASEMİN Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
SARIYER - BÜYÜKDERE Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 – 17:30 - Süre: 8 saat
Konum: BÜYÜKTEPE, EFSANE ÇIKMAZI, KALFA, KİREÇÇİ ÇIKMAZI, SEFARET YANI, SEVİMLİ, UZUNSELVİ, YAZICI, ÇUBUKÇU Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SİLİVRİ - ALİPAŞA Mah. / MİMAR SİNAN Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: CANSEVER, FIRIN Sk. / ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATASOY, CANSEVER, DAİM, DUT, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜRBÜZ AYDIN, HAMARAT, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MUMCU, PLATİN, SAFİR, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, UMUT, YELİZ, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SİLİVRİ - YENİ Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, KAYA BOĞAZ, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, PLEVNE, SARIKAMIŞ, SAVAŞ, SEMERCİ, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, İMECE, ŞEBBOY, ŞEYH ŞAMİL Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
SİLİVRİ - BALABAN Mah. / ORTAKÖY Mah. / ÇAYIRDERE Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: MUZAFFER Sk. / SEZER Sk. / MİLLİ ŞAİR Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SİLİVRİ - DANAMANDIRA Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 – 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: Mahalle geneli ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
SULTANGAZİ - 50. YIL Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 – 15:00 - Süre: 5 saat
Konum: 2008., 2009., 2010., 2011., B, ORHAN GAZİ Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
SULTANGAZİ - CEBECİ Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
Konum: 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569/1., 2570., 2571., 2572., 2573., 2577., 2578., 2579., 2588., 2590., 2591., 2592., P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SULTANGAZİ - 50. YIL Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
Konum: 2073., 2076., 2162., 2163., 2164., 2165., B Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
SULTANGAZİ - CEBECİ Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
Konum: 2. CEBECİ, 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2573., 2577., 2578., 2586., 2586/2., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
SULTANGAZİ - CUMHURİYET Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
Konum: BOSNA, KERVAN ÇIKMAZI, SİTELER CAMİİ, ÖĞRENCİ Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
SULTANGAZİ - CEBECİ Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
Konum: 2. CEBECİ, 2586., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Sk. Ve civarı.
Sebep: Bakım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 Saat
Konum: KUMLUK, NAZLI, ARI, KARADENİZ, ÇINAR, ZEYBEK ÇIKMAZI, DEFNE, AYVALIK, CEVİZ, YASEMİN, HIZIR REİS, KUMBABA, ZÜBEYDE HANIM
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ŞİŞLİ - ESKİŞEHİR Mah. / HALİDE EDİP ADIVAR Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 11:00 - 16:00 - Süre: 5 saat
Konum: KINALI KEKLİK Sk., ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, HALİDE EDİP ADIVAR, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SEKİBAĞ Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
ŞİŞLİ - ESKİŞEHİR Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 saat
Konum: AKAĞALAR, AZAK, KURTULUŞ, MEKKARECİ, TUZCU MURAT, YİĞİTBAŞI Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
ŞİŞLİ - ERGENEKON Mah. / HALASKARGAZİ Mah.
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
Konum: DERE 2, DOLAPDERE, HALASKARGAZİ, HİDAYET, KAYA HATUN, POYRAZ, TAY, YUNUSBEY Sk., DERSANE, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER Sk. Ve civarı.
Sebep: Yatırım Programı Çalışması
13 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 16:00 - Süre: 6 saat 30 dakika
Konum: EMİROĞLU, GÜLÜM, POYRAZ, NİZAM-I ALEM, PIRLANTA, DİK, KADER, ALTAY, HAKAN, İTİMAT, SEVDANUR, İNAN, ASLAN, YUNUS EMRE, VAN
Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 13:00 - Süre: 3 saat 30 dakika
Konum: ALEMDAĞ
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Ümraniye
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
Konum: BIÇKIN, SARIKAYA, ALEMDAĞ, ÖYKÜ, GÜLLÜ, KARSLIGİL
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Ümraniye
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:08 - 16:00 - Süre: 6 saat 52 dakika
Konum: KÖSE, ŞURA, NADİR, YAVUZ SELİM, DEREBAĞ, ESKİ ÜSKÜDAR YOLU, LALE, BOZKIR, ALEMDAĞ, ÜMİT
Sebep: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 saat
Konum: Erkuş, Kireçocağı, Denizciler, Defterdaroğlu 2., Şükür, Mustafa Kemalpaşa, Er, Metin Hergin
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Üsküdar
Tarih: 13.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
Konum: Papatya (Ata2) Çıkmazı, Alemdağ Yan Yolu, Defne, Hacı Arifbey, Baha, Gümüşsuyu Cami, Rıfatbey, Sema, Ziya Bey, Nadide
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜP ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Eyüp ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
13 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
13 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.