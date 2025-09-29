121 günlük hasret sona erdi!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezine en son 31 Mayıs'ta yağmur düştü.

Yaz aylarını kurak geçiren kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur kısa süreli aralıklarla gün içinde devam etti.

İstanbullunun pazartesi çilesi bitmiyor: Yağış başladı, trafik kilitlendi!

Sabah saatlerinde sağanağa yakalananlar şemsiye ile korunmaya çalıştı. Kayganlaşan yol nedeniyle bazı noktalarda trafik kazaları meydana geldi.

Kentte 3 ve 4 Ekim'de de sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı’nda kentteki içme suyu kaynaklarının kritik düzeye geldiğini açıkladı.

Bozbey, “Çınarcık Barajı’ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediğimizi DSİ'ye ilettik. Hiç yağmur yağmadığı ve planlı su kesintisi yapılmadığı takdirde bu koşullarda 6 Ekim tarihinde barajlardaki su tükenmiş olacak” dedi.